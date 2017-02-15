Mustafa Denizli, Eskişehirspor ile anlaştı

Üç büyükleri de şampiyon yapan efsane teknik adam Mustafa Denizli’nin yeni takımı Eskişehirspor oldu.

PTT 1.Lig’de zirve mücadelesi yapan ve güçlü kadrosuyla Süper Lig’e çıkma adına favori gösterilen Eskişehirspor, evindeki 5-1’lik Manisaspor yenilgisi sonrası Alpay Özalan ile yolları ayırmıştı. Geçen sezon Galatasaray’ı çalıştıran ve sarı kırmızılılardan ayrıldıktan sonra görev yapmayan Mustafa Denizli ile dün Eskişehirspor arasında anlaşma sağlandı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı şampiyon yaparak Türk futbol tarihine geçen, takımlarıyla Şampiyonlar Ligi ve Avrupa’da başarılı sonuçlara imza atan Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası zaferleri yaşayan Mustafa Denizli, Eskişehirspor’un yeni hocası oldu.