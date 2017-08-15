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Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın çekim muhteşem görüntüleri...

Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın çekim muhteşem görüntüleri...
Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin kuruluşunun 97. yılında daha önce yayınlanmamış en net görüntüleri ortaya çıktı.
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