Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın çekim muhteşem görüntüleri...
Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın çekim muhteşem görüntüleri...
Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin kuruluşunun 97. yılında daha önce yayınlanmamış en net görüntüleri ortaya çıktı.
15 Ağustos 2017 Salı 21:00
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın çekim muhteşem görüntüleri...
Yandaş sendikadan maaş tepkisi
AKP’nin Kuruluş yıldönümüne damga vuran görüntü
Rusya'ya tepki için domates yediler
Adana'da bombalı ve silahlı saldırı önlendi
Reyting oyunu böyle ortaya çıktı
Hakemi iten Ronaldo'ya 5 maç ceza!
Konyaspor'un yeni transferi ilk yarıyı kapattı
Suudi Arabistan'ın veliaht prensi 300 bavulla Bodrum'a tatile geldi
Akşener'den yeni parti açıklaması: Bir ilk olacak
Antalya'da boğa paniği
ABD sokakları savaş alanına döndü
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
FOTO GALERİ
Muğla'da 2 bin 600 yıllık mühür bulundu
15 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Yaşlı atletlerin azmi böyle tarihe geçti
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
ÇOK OKUNANLAR
Özdağ: "AKP'den Akşener'e oylar gidecek, dikkatli olmalıyız!"
"Abdullah Gül, AKP içerisinde yavaş yavaş siyasete hazırlanıyor"
"Çok sayıda vatandaştan Meral Akşener'in partisine destek vereceğini bizzat duydum"
Çavuşoğlun'dan 'Ege Adaları' açıklaması
Fiili duruma doğru
Almanya'dan küstah açıklama
MEB’deki torpil skandalı büyüyor!
Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı?
Millet, 16 yılda, AKP'den bunları mı bekliyordu?
Maçka'dan Suriye ve Irak'a bakınca!..
TEM'de büyük facia! Çok sayıda ölü var...
Özel: "Erdoğan, cezaevine ajan mı yolladı?"
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Özdağ: "AKP'den Akşener'e oylar gidecek, dikkatli olmalıyız!"
"Abdullah Gül, AKP içerisinde yavaş yavaş siyasete hazırlanıyor"
"Çok sayıda vatandaştan Meral Akşener'in partisine destek vereceğini bizzat duydum"
Çavuşoğlun'dan 'Ege Adaları' açıklaması
Fiili duruma doğru
Almanya'dan küstah açıklama
MEB’deki torpil skandalı büyüyor!
Kılıçdaroğlu tutuklanacak mı?
Millet, 16 yılda, AKP'den bunları mı bekliyordu?
Maçka'dan Suriye ve Irak'a bakınca!..
TEM'de büyük facia! Çok sayıda ölü var...
Özel: "Erdoğan, cezaevine ajan mı yolladı?"
Tecavüz davasındaki beraat kararına ibretlik şerh
FETÖ'cü olduğunu kabul etti ve ekledi: Gülen'i terörist olarak görmüyorum
Kim Jong Un ordusunun Guam planını askıya aldı
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.