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Mustafa Sarıgül'den adaylık açıklaması

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Mustafa Sarıgül'den adaylık açıklaması
İstanbul Şişli Belediyesi'nin eski başkanlarından Mustafa Sarıgül siyasete döneceğini ve 2019 yerel seçiminde aday olacağını açıkladı.

Van'da ziyaretlerde bulunan Sarıgül, 2019 yerel seçiminde tekrar aday olacağını açıkladı. Sarıgül, nereden aday olacağına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Seçimlerde yurttaşlarımızın takdiri ne olur, beni nerede görmek isterlerse orada olurum. Yıllardan beri siyasi çalışmaların içerisindeyim. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün çalışmalarıma özen gösterdim. Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını bizim yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir. Yurttaşlarımız bizi nerede görmek isterse o noktada onlara hizmet etmek istiyorum. İnşallah sandıktan ilk çıkar çıkmaz ilk ziyaretimi de Van’a yapacağım. Neden Van’a yapacağım, birçok eser kazandırdım ülkemizin birçok noktasına. Ama Van, Şişli Öğretmenevi bu eserlerimin içerisinde en çok keyif aldığım baş tacı olarak düşündüğüm bir eserimiz."

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