Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasından sonra boşalan koltuğa Mustafa Tuna oturdu. Peki yeni Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kimdi?

Ankara’da Melih Gökçek’in istifa etmesinin ardından belediye başkanının kim olacağı merak ediliyordu ve belli oldu. Mustafa Tuna kimdir? Ankara’nın yeni belediye başkanı Mustafa Tuna oldu.İşte Mustafa Tuna hakkında merak edilenler

MUSTAFA TUNA KİMDİR?

Mustafa Tuna 1957 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Louisiana State Üniversitesi’nde de yüksek lisans eğitimi aldı. 1998 senesinde de doçent unvanı aldı. Bunun yanında İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı Başkanlığı, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Üyeliği, AGİTPA Türk Grubu Üyeliği ile Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi Üyeliği de yaptı. 2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Ankara milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 2009-2014 yerel seçimlerinde de Sincan belediye başkanı oldu.