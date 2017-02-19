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Musul operasyonu başladı!

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Musul operasyonu başladı!
Irak ordusu, Musul'un batısının terör örgütü IŞİD'in elinden alınması için operasyon başlattı.

Operasyonun başladığını Irak Başbakanı Haydar el İbadi açıkladı.

Irak güçleri geçen ay Musul'un doğusunda kontrolü sağlamıştı ancak kentin batısı halen IŞİD'in elinde.

Operasyonun başladığını Irak Başbakanı Haydar el İbadi açıkladı.

Irak güçleri geçen ay Musul'un doğusunda kontrolü sağlamıştı ancak kentin batısı halen IŞİD'in elinde.

MUSUL'UN BATISINDAKİ SİVİLLLERİN DURUMU


Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'ndan (UNAMI) dün yapılan açıklamada, Musul kentinin batısında, dükkanların kapalı olması, hayat pahalılığı ve içme suyu kıtlığı nedeniyle on binlerce sivilin durumunun kötüye gittiği bildirilmişti.

Irak'taki İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande de bölgede durumun endişe verici olduğunu belirterek, "Araştırmalar, halkın şu an büyük bir sorun yaşadığını, anne ve babaların çocuklarını doyurmak ve evlerini ısıtmak için büyük çaba harcadığını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Grande, operasyonlar sırasında on binler ya da yüz binlerce sivilin, bir süre kuşatma altında tutulabileceğine ve bölgeden kaçışların olabileceğine işaret ederek; sivillerin kurtarılmasının en öncelikli meselelerden biri olduğunu bildirdi.

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