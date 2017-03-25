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Musul operasyonuna ara verildi!

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Musul operasyonuna ara verildi!
Irak ordusu, sivil kayıplar arttığı için Musul operasyonuna ara verildiğini açıkladı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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