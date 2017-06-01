Bugünkü YENİÇAĞ »

Musul'da burka yasağı

»
Musul'da burka yasağı
Irak Musul'un IŞİD'ten kurtarılan bölgelerinde, kadınların Ramazan boyunca güvenlik önlemleri nedeniyle burka ve peçe giymesi yasaklandı.

IŞİD'ten kurtarılan Irak'ın Musul kentinde, kadınların Ramazan boyunca burka ve paça giymesi yasaklandı. Irak ordusu, IŞİD militanlarının burkanın içerisine sakladıkları bombalarla eylem düzenlediklerini hatırlatarak, Ramazan'da benzer durumların önlenmesinin planlandığı açıklandı. 

Irak ordusunun, kentin belirli noktalarında kadınları durdururarak burka giymeleri konusunda uyardıkları belirlendi. Yasağın geçici olduğu belirtilirken, başörtüsü kullanımına herhangi bir kısıtlama getirilmedi. 

Askeri bir kaynak, El-Masdar Haber kanalına verdiği demeçte, erkeklerin burka içerisine saklanarak bombalı eylem düzenlediklerini belirtirken, bunu önlemek için böyle bir yönteme başvurulduğunu açıkladı. Öte yandan, şehrin belirli kısımlarına kontrol noktaları kurulduğu ifade edildi. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Musul'da burka yasağıMusul'da burka yasağıBarbaros Şansal için kararBarbaros Şansal için kararTürkiye Kupası Konyaspor'un oldu!Türkiye Kupası Konyaspor'un oldu!Boğaz gemi trafiğine kapatıldıBoğaz gemi trafiğine kapatıldıTEOG sonuçları açıklandıTEOG sonuçları açıklandı'Ebu Hanzala' gözaltına alındı'Ebu Hanzala' gözaltına alındıDolar ne kadar?Dolar ne kadar?Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıKomşu’da bombalı saldırıKomşu’da bombalı saldırıAtatürk anıtına baltayla saldıran şahıs tutuklandıAtatürk anıtına baltayla saldıran şahıs tutuklandı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti