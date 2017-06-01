Musul'da burka yasağı

Irak Musul'un IŞİD'ten kurtarılan bölgelerinde, kadınların Ramazan boyunca güvenlik önlemleri nedeniyle burka ve peçe giymesi yasaklandı.

IŞİD'ten kurtarılan Irak'ın Musul kentinde, kadınların Ramazan boyunca burka ve paça giymesi yasaklandı. Irak ordusu, IŞİD militanlarının burkanın içerisine sakladıkları bombalarla eylem düzenlediklerini hatırlatarak, Ramazan'da benzer durumların önlenmesinin planlandığı açıklandı.

Irak ordusunun, kentin belirli noktalarında kadınları durdururarak burka giymeleri konusunda uyardıkları belirlendi. Yasağın geçici olduğu belirtilirken, başörtüsü kullanımına herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

Askeri bir kaynak, El-Masdar Haber kanalına verdiği demeçte, erkeklerin burka içerisine saklanarak bombalı eylem düzenlediklerini belirtirken, bunu önlemek için böyle bir yönteme başvurulduğunu açıkladı. Öte yandan, şehrin belirli kısımlarına kontrol noktaları kurulduğu ifade edildi.