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Musul'da intihar saldırısı! 23 ölü

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Musul'da intihar saldırısı! 23 ölü
Musul’un Irak tarafından geri alınan Kukjali kesimindeki terör saldırısında ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.

Musul'un Irak ordusu tarafından geri alınan doğu bölgesinde, IŞİD terör örgütü militanlarının üç farklı bombalı araçla gerçekleştirdiği intihar saldırılarında en az 23 kişi yaşamını yitirdi. Irak ordusunun yaptığı açıklamada, Kukjali bölgesindeki bir pazar yerinde gerçekleşen patlamada ölenlerin 15'inin sivil olduğu öğrenildi.

Saldırıya misilleme olarak Irak ordusuna ait jetler, IŞİD'in elindeki mevzileri bombaladı.

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