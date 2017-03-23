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Musul'da katliam iddiası! 200 ölü

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Musul'da katliam iddiası! 200 ölü
Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde düzenlenen hava saldırılarında, aralarında sivillerin de bulunduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

İHA'nın haberine göre, Musul'da ABD savaş uçaklarınca düzenlenen saldırılarda, aralarında sivillerin de bulunduğu 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw da can kaybının 200'den fazla olduğunu öne sürdü. Musul'daki Rudaw muhabiri, “Dün gerçekleştirilen hava saldırısında bir evin bodrum katında saklanan 130 kişi hayatını kaybetmişti. Savaş uçakları ayrıca aynı mahallede iki evi daha hedef aldı. Burada da 100’e yakın kişi hayatını kaybetti” dedi.

Bölgeye giden sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan cansız bedenleri çıkardığı bildirildi.

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