Müteahit cinayeti 16 yıl sonnra aydınlatıldı

Konya'da 2001 yılında, başından tabancayla vurularak öldürülen müteahhit Ali Ergün'ün katil zanlısı 4 kişi, 16 yıl sonra polisin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Konya'da müteahhitlik yapan 41 yaşındaki 2 çocuk babası Ali Ergün, 23 Nisan 2001 tarihinde Konya- Ankara karayolunun 32’ inci kilometresinde otomobilinin yanında başından vurulmuş olarak bulundu. Jandarma soruşturmasına rağmen olay aydınlatılamadı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 6 ay önce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Ergün'ün öldürülmesinin aydınlatılması için kurulan özel ekip çalışma başlattı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 6 ay önce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Ergün'ün öldürülmesinin aydınlatılması için kurulan özel ekip çalışma başlattı.

O dönem elde edilen tüm delilleri tek tek inceleyen özel ekip, Ergün'ün, öldürülmeden önce en son Konya'nın Ilgın İlçesi'ndeki kaplıcalar bölgesinde görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine çalışmasını Ilgın ilçesinde yoğunlaştıran polis, Ergün'ün müteahhit olması nedeniyle o dönemde, o bölgedeki inşaatlarda çalışan işçileri tek tek tespit etti.

En küçük delili bile olayı aydınlatmak için araştıran polis, SGK kayıtlarından o dönem, o bölgede bir inşaatta çalışan şimdi 33 yaşında olan Deniz Boyacı, 40 yaşındaki Halil Veren, 35 yaşındaki Soner Susam ve 37 yaşındaki Ramazan Sarı'nın, Ergün'ün öldürüldüğü gün aniden şantiyedeki eşyalarını bile almadan memleketleri Zonguldak'a, gittiklerini saptadı.

Bu 4 işçinin izini süren polis, işçilerden Deniz Boyacı ve Halil Veren'in, Ergün'ün öldürülmesinden 3 ay sonra memleketleri Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Perşembe Beldesi Koramanlar Mahallesi'nde 58 yaşındaki Ahmet Kavak, resmi nikahsız yaşadığı 29 yaşındaki eşi Ayşe Akça, çocukları 6 aylık Tufan ve 4 yaşındaki Süheyda'yı evlerinde bıçaklayarak öldürdükleri ve geçen yıl Aralık ayında cezalarını tamamlayıp, cezaevinden tahliye olduklarını saptadı.

Müteahhit Ergün'ü, bu 4 işçinin öldürmüş olabileceği üzerinde yoğunlaşan polis, geçen 23 Mart Perşembe günü, Deniz Boyacı ve Soner Susam'ı Zonguldak'ta, Halil Veren'i İstanbul'da, Ramazan Sarı'yı da Manisa'da yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Deniz Boyacı'nın, evine gelen polislere ''Hangi olay için geldiniz?'' dediği öğrenildi.

Müteahhit Ergün'ü, bu 4 işçinin öldürmüş olabileceği üzerinde yoğunlaşan polis, geçen 23 Mart Perşembe günü, Deniz Boyacı ve Soner Susam'ı Zonguldak'ta, Halil Veren'i İstanbul'da, Ramazan Sarı'yı da Manisa'da yakalayıp gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Deniz Boyacı'nın, evine gelen polislere ''Hangi olay için geldiniz?'' dediği öğrenildi.

Konya Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen 4 kişi, öldürülen Ali Ergün'ü tanımadıklarını, Konya'ya bugüne kadar hiç gelmediklerini belirtip suçlamaları kabul etmedi. Polisin, 4 kişinin Ilgın İlçesi'nde inşaatta çalıştıklarına dair SGK belgelerini göstermesi üzerine şüphelilerden Deniz Boyacı, suçunu itiraf etti.

Halil Veren, Ramazan Sarı ve Soner Susam ile aynı mahalleden çocukluk arkadaşı olduklarını ve birlikte büyüdüklerini söyleyen Deniz Boyacı'nın, o dönem 3 arkadaşıyla birlikte Ilgın İlçesi'ne gelip inşaatlarda çalışmaya başladıklarını anlattı.