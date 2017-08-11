Müthiş başarının ardından Aziz Yıldırım canlı yayında gözyaşlarını tutamadı...

Sarı-lacivertli kulübün sporcusu Ramil Guliyev'in milli formayla elde ettiği tarihi başarı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı duygulandırdı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün milli sporcusu Ramil Guliyev'in kazandığı dünya şampiyonluğuna çok duygulandı.

Fenerbahçe'nin resmi televizyonu FB TV'ye bağlanan Yıldırım, konuştuğu sırada sesinin titremesine mani olamadı. Yıldırım, "Böyle bir çocuğumuzun dünya şampiyonu olmasından dolayı çok mutluyum. İnşallah diğer sporcularımız da bunu başarırlar." diye konuştu.