Mutlu hissetmenizi sağlayacak 8 besin

Şehir hayatının yoğunluğu, iş stresi, kişisel sorumluluklar gibi pek çok etken gün içinde kendimizi mutsuz hissetmemize yol açabiliyor.

Böyle anlarda birçok kişi kendini yeniden iyi hissetmek için bir şeyler atıştırıyor. Çünkü bazı besinler içerdikleri serotonin gibi maddeler nedeniyle mutluluğun kapılarını aralayabiliyor. Mutluluk veren besinler sayesinde stresi azaltırken, kilo almamak için tüketilen miktarlara dikkat etmek gerekiyor. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, mutluluk veren besinler hakkında bilgi verdi. Çoğu insan mutsuz ya da stresli olduğunda daha çok yemek yeme eğilimindedir.

Özellikle stres altındayken çiğneme refleksiyle daha çabuk stres atmak için sert yiyecekler tercih edilmekte ya da daha fazla tatlı tüketilmektedir. Bunlar haricinde fast food ve yağlı yiyecekler de kolay yoldan doygunluk sağladıkları için kişilere geçici bir mutluluk sağlayabilmektedir. Serotonin içeren yiyecekler enerji kaynağı ve mutluluk sağlayan besinlerdir ve kalorileri yüksektir.

Örneğin kuruyemişler, enerji verdikleri için beraberinde mutluluk da getirmektedir. Bunların fazla tüketimi enerji ve mutluluk artışının yanı sıra kilo artışına da neden olabilmektedir. Bu yiyeceklerin geçici mutluluğa sebep olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Geçici mutluluğun artan kilolarla birlikte kalıcı bir mutsuzluğa dönüşmemesi için bu gıdaların sınırlı olarak tüketilmesi büyük önem taşımaktadır.

Her sıkıldığında ya da strese girdiğinde bu gıdalardan tüketmemek ofis çekmecelerinde, evdeki dolaplarda bu gıdalardan fazla miktarlarda bulundurmamak gerekmektedir. Gün içinde şekerin düşmesi de beraberinde mutsuzluğu getirebilmektedir. Yoğun çalışma temposu nedeniyle öğün atlayan kişiler şekerleri düştüğü için daha mutsuz olabilmektedir. Uzun süre yemek yemeyen şekeri düşen kişiler şekeri hızla yükseltecek, paketli gıdalara yönelmektedir.