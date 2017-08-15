Mutlu partizanlığın formülü!

Kola sağlığa fevkalâde faydalıdır!.. Zekâyı kamçılıyor, cildi güzelleştiriyor, göz bozukluklarına ve sindirim sistemine çok iyi geliyor!..

Ayrıca 'manevî' yönü de çok kıymetli!.. Ramazanda kolayla iftar açmanın faziletlerini saymakla bitirmek mümkün değil!.. Eğer İsrail hurmasıyla birlikte alınırsa nur üstüne nur!..

Şeytanın vesveselerine kanarak kolayı protesto etmek veya israf etmek insanın dünyasını da ahiretini de berbat eder!.. Geçenlerde bizim mahallenin bazı bıçkınları onu bunu protesto bahanesiyle kolaları mazgallara döktüler ve o gün çarpıldılar!.. Siz misiniz nimeti kanalizasyona karıştıran, götürmediğimiz hoca kalmadı hâlâ düzelmediler!..

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İsviçreli bilim adamlarının yalancısıyım... Adamlar uzun süredir atletle tankın nasıl durdurulabildiğini araştırıyorlardı...

Kesin sonuçlar açıklandı... Evet, tanklar atletle durdurulabiliyor!.. Yalnız bir şartla... Atleti doğru yere sokacaksınız!.. Egzoza değil de tankı sürenin gözüne soktuğunuzda tank kesin olarak durdurulabiliyor!..

Zaten kasko firmaları 'atletle tank durdurma'yı kapsam dışına çıkarmışlar!.. Bayram münasebetiyle sıfır veya ikinci el tank almayı düşünen vatandaşlarımızın bunları bilmesinde fayda var!..

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2016'da, kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalarımızın faiz geliri 95 milyar TL... Eski parayla hesap etmek isteyen 6 sıfır daha ilâve edebilir...

Görüyorsunuz ekonomimizin nasıl büyüdüğünü? Biz buna terminolojimize uygun biçimde kendi aramızda kısaca 'bereket' diyoruz!..

'Caiz lobimiz' yol verdikçe 'faiz lobimiz' serpilip duruyor!.. Tabii bu para kimsenin cebinden çıkmıyor... 'Varlığımız varlıklarına kurban olası' bankalar, bu büyük paraları armut ağaçlarından topluyorlar!..

Bu arada 'akıllı telefon' lâzımsa verelim, 48 ay taksitle... Yerli uçağın fotoğrafını çekersiniz... Bu seçim olmazsa üç seçim sonra... Bu telefon olmazsa, üç sürüm sonraki telefonla... Zaten krediniz hep hazır...

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Bakınız, kamunun dört büyük enerji firması kâr patlaması yaptı... BOTAŞ'ın, Türkiye Petrolleri A.Ş.'nin, Elektrik Üretim A.Ş.'nin ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin toplam kârı 17.3 milyar TL...

Bu güzide firmalarımız da devasa kârları milletin cebinden 'rızasız' yapmıyor... Malum, BOTAŞ, "Halka temiz ve ucuz enerji verilecek" diye var olan bir kurumumuz değil, süne zararlısıyla mücadele için var...

Türkiye Petroller A.Ş. çörek otu yağı ticaretiyle meşgul!.. Alan razı satan razı!.. Elektrik Üretim A.Ş. çok kârlı diye tombala işine girdi!.. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ise Maldiv Adalarında muhafazakârlar için plaj pazarlıyor ve paraya para demiyor!..

Buradaki kârlarda vatandaş için endişeye mahal yok!.. Çünkü onun cebinden çıkan para yok!.. Vatandaşa düşen, cep telefonlarında yüzde ona çıkarılan payı kuzu kuzu ödemek ve oradan elde edilen gelirle daha da paralanan devlet televizyonundaki 'tahtlı, köşklü' yapımlardan ibret çıkarmak!.. Üst akılı kıstırıp teşhis etmek, büyük fotoğrafı okumak, algı operasyonlarına asla paça kaptırmamak!..

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Kimse bize yan bakamaz!.. O Ruslar delikanlıysalar özrümüzü kabul etmeselerdi bakalım!.. Ya 'Nazi artığı' Almanlar!.. Rüzgâr enerjisi ihalesini nasıl da kafalarına çaka çaka verdik!.. Kamyon farına yakalanmış tavşan gibi oldular, korkudan kıpırdayamadılar bile!.. O Yunanlılar, işgal ettikleri adalardan bize sormadan çıksınlar bakalım çıkabiliyorlar mı? Adamın ciğerini sökeriz!.. Hollandalılar dünyaya ibret olsun... Kızgınlıkla portakalları hacamat eden dini bütün kardeşlerimiz yüzünden Petrol Ofisi'nin tadını bile çıkaramıyorlar!..

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Cuma günleri 'Hayırlı Cumalar' mesajını kola içtikten sonra atmak çok iyi geliyor!.. Test edildi, onaylandı, tesir kesinlikle artıyor!.. Sağ elle içmeye dikkat, yoksa kola mundar olur!..