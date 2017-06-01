Müzeyi isimleriyle keşfettiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa Kent Müzesi organizasyonuyla gerçekleştirilen 'İsmindeki Müzeyi Keşfet' konulu resim yarışması, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında renkli bir rekabete sahne oldu.

Öğrencilerin, kendi isimlerindeki harfleri dikkate alarak, Bursa Kent Müzesi'nde bulunan objelerle kurguladıkları bir kompozisyonu resmettikleri keyifli projeye imzasını attı. Öğrenciler, müzedeki objeleri seçerken, kendi isimlerindeki harflerden yola çıkıp hayal güçleriyle harmanladıkları resimlerle hayal güçlerinin güzelliğini de ortaya koydu. Jüri üyeleri, yarışmaya katılan öğrencilerin el emeği 147 resmi arasından titiz bir değerlendirmeyle ödüle değer bulunan çalışmaları belirledi. Eserlerin sahibi olan öğrenciler, ödüllerini de yine Bursa Kent Müzesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde aldı. Öğrencilerde müze bilinci oluşturmak ve Bursa Kent Müzesi ziyaretine teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın değerlendirme kurulunda ise jüri başkanı Doç. Dr. Gonca Erim ile jüri üyeleri Öğr. Gör. Aysun Yürekten, Öğr. Gör. Müge Gültekin, Arş. Gör. Tuğba Gürkan Şenyavaş ile Bursa Kent Müzesi Sanat Tarihçisi Dilek Yıldız Karakaş yer aldı.