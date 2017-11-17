Müzik notası; Sarraf notası ve IŞİD notası!

Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz'da mesafe alamayanlar, Türkiye'yi dize getiremeyenler, bu millete boyun eğdiremeyenler, bugünlerde başka bir film çeviriyorlar. 'Acaba ne yapar yaparız da 15 Temmuz'da beceremediğimiz işi sonlandırırız?' Ekonomiyle, baskılarla, kriz, kaos senaryolarıyla bu milleti dize getireceklerini zannediyorlar. Hiç boşuna heveslenmeyin." dedi.

Bu konuda, Türk vatandaşlarına düşen görev, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni desteklemektir. Bu konuda en küçük bir tereddüt gösterilmemelidir.

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15 Temmuz'da Türkiye'ye boyun eğdiremeyenler, PKK/PYD'yi silâhlandırıyor, kendi kontrollerindeki IŞİD'in güvenliğini sağlıyor ve onların boşalttığı Rakka gibi şehirlerden Türkiye'yi güneyden kuşatıyor, bir taraftan da Rıza Sarraf davası üzerinden Türkiye'ye şantaj yapıyor!

Sarraf, ABD'de tutuklandığı zaman belirttiğimiz gibi Türkiye'nin Halk Bankası üzerinden İran ile ticaret yapması, ABD'yi hiç ilgilendirmez. ABD'nin İran'a ambargo koymuş olması, Türkiye'yi bağlamaz. Tabii bu ticarette rüşvetler döndüğü bellidir ama bu suçlarla ilgili yargı yetkisi de Türkiye ve İran mahkemelerine aittir. Tabii, Türkiye'de sanıkların yargılanması, iktidar tarafından önlenmeyecekti...

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Rıza Sarraf'ın durumuyla ilgili olarak ABD'ye verilen nota hakkında, "ABD'den bir sözlü cevap şu anda gelmiştir, Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu hakkında Dışişleri Bakanlığı'na bir bilgi ulaşmıştır." diye açıklama yaptı!

Turgay Tüfekçioğlu dostumuz soruyor:

"2003'te, Türk Ordusunun 11 askerinin başına çuval geçirilmesi üzerine Tayyip Erdoğan'a 'ABD'ye nota verecek misiniz?' diye sorulmuş o da 'Ne notası, müzik notası mı?' diye cevap vermişti. Şimdi Erdoğan'ın yönettiği Türkiye, ABD'ye Rıza Sarraf için nota veriyor. Bu durumda Rıza Sarraf, Türk Ordusu'ndan daha mı önemli ve değerli oluyor?"

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Bekir Bozdağ, "DEAŞ ile gerçekte ve samimi bir mücadele yapılmıyor, bir terör örgütü diğer bir terör örgütünü yaşatmak, korumak için onunla iş birliği yapıyor. Bu iş birliği de ABD'nin gözetim ve denetimi altında yapılıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Vahim bir hatadır. Bütün dünyanın bu vahim hatayı, yanlışı görmelerini ve bu konudaki riyakâr tutumu yakından değerlendirmelerini bekliyoruz." dedi.

ABD'nin terör örgütlerine silâh yardımı yapmasını, PKK/PYD, IŞİD ve FETÖ'yü alenen desteklemesini, dünyanın meselesi haline getirmek Türkiye'nin görevidir. Yoksa, bu "riyakâr tutum" devam edecektir.

ABD'ye, Türkiye'ye karşı üç terör örgütünü desteklemesinden dolayı da nota verilmiyor ama Sarraf için veriliyor?

Bu durum gösteriyor ki, Sarraf meselesi, AKP ve Tayyip Erdoğan için bilinenin çok ötesinde ve hayati derecede önem taşıyor!

"FETÖ adına

intihar saldırısı"

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, "Sözcü gazetesi üzerinde şu anda yandaş medyayla birlikte sürdürülmekte olan operasyon iki sebeple olabilir. Bir; Adalet ve Kalkınma Partisi kendisine karşı olan bütün yayın organlarını susturmak için böyle bir şeye girişmiş olabilir. İki; yargı içindeki FETÖ'cüler intihar saldırısı düzenliyor olabilir. Bunun hukuki anlatımı yok çünkü. Yargı içindeki FETÖ'cüler, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak için böyle bir işe girişmiş olabilirler." dedi.

Yargıyı bilmem ama son günlerde Yeniçağ dahil, bütün muhalif basını FETÖ'ye malzeme oluşturacak yayın yapmakla suçlayan iktidar sözcüleri, Balbay'ın tespitiyle FETÖ adına intihar saldırısı düzenlemeye çalışıyor olmasın? Zira, böyle bir adım herkesten önce iktidarı zor duruma düşürür! Dostları, bu durumu Tayyip Bey'e haber versin...