Müzik Öğretmeni Şentürk'ten Eren Bülbül'e duygulandıran şarkı

Samsun'da müzik öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan ve ücretli öğretmenlik yapan Dila Nur Şentürk (22), Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül için türkü besteledi.

Şentürk, Eren Bülbül için yazdığı "Hain aldı canını, Hak'tı veren. Sen şehit oldun, ben olmuşum verem. Ha bu dağların karı söndürmez acımı. 'İyi ki varsın' demedik, Maçka yansın Eren" sözlerine beste yaptı. Türküyü Karadeniz şivesiyle seslendiren Şentürk'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

Şentürk yaptığı açıklamada, Eren Bülbül'ün PKK'lı hainlerce şehit edilmesinin ve annesi Ayşe Bülbül'ün oğlu için yaktığı ağıtların kendisini çok etkilediğini söyledi.

Eren Bülbül'ün şehit olmasının tüm Türkiye'yi olduğu gibi kendisini de derinden sarstığını ifade eden Şentürk, "Hayatımda ilk kez şiir yazdım. O da Eren Bülbül için." dedi.

"Hainler tarafından gencecik bir çocuğun hayatını vermesi çok acı verdi bana. Özellikle annesi Ayşe Hanımın feryatları çok içimi acıttı." diyen Şentürk, duygularını şöyle dile getirdi:

"Çünkü benim de kardeşlerim var. Kimin başına gelse, böyle acı çeker. Duygularımı türküde ifade ederek Eren'in unutulmamasını arzu ettim. Eren'in annesinin ağıtlarını tek tek kağıda yazdım. Sonra Eren'in şehit olduğu yeri, dağları ve Eren'in sosyal medya üzerinden paylaştıklarını inceledim. Eren'in paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözlerini okudum. Bunların hepsi beni derinden etkiledi. Tüm bunları bir araya getirerek türkünün sözlerin yazdım. Sonra da besteledim."

Şentürk, en kısa sürede Maçka'ya giderek Eren Bülbül'ün kabrini ve annesi Ayşe Bülbül'ü ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.