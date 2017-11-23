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Myanmar ile Bangladeş Arakanlı Müslümanlar konusunda anlaştı

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Myanmar ile Bangladeş Arakanlı Müslümanlar konusunda anlaştı
Bangladeş ve Myanmar yönetimleri, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi konusunda anlaşma yaptı.

Myanmar yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Bangladeş ve Myanmar yönetimleri, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmesi konusunda anlaşma yaptı. 

25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanlar, yolculukları sırasında zorlu koşullar yaşamıştı.

Bakan Tillerson, 15 Kasım'da Myanmar'a gerçekleştirdiği ziyaret ve yaptığı görüşmeler ışığında yazılı bir açıklamayla Arakan'daki son durumu değerlendirmiş,Myanmar ziyaretinde Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii de dahil üst düzey yetkililerle ülkedeki son durumu görüştüğünü kaydeden Tillerson, insani krizin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulamıştı.

"BU BİR ETNİK TEMİZLİKTİR"

Myanmar ordu mensuplarına 25 Ağustos'ta düzenlenen saldırıyı bir kez daha kınayan Tillerson, "Yine de hiçbir provokasyon, şimdiye kadar yaşanan korkunç zulmü meşru gösteremez. Myanmar ordusu ile güvenlik güçleri içindeki bazılarının ve yerel infazcıların bu ihlalleri devasa bir acıya ve yüz binlerce kadın, çocuk ve erkeğin evlerini terk ederek Bangladeş'e sığınmasına neden olmuştur. Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından şu açıktır ki Arakan eyaletinde Rohingyalılara karşı yapılan şey etnik temizliktir." değerlendirmesini yapmıştı.

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