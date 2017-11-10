Bugünkü YENİÇAĞ »

Myanmar'da TRT World ekibine şok!

»
Myanmar'da TRT World ekibine şok!
Myanmar'da aralarında TRT World'un serbest muhabirlerinin de olduğu 4 kişi, ruhsatsız drone bulundurmaktan ikişer ay hapse mahkum edildi.

Myanmarlı emniyet yetkilisi Sann Aung, açıklamada, TRT World için çalışan ve parlamento binası yakınlarında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Singapurlu Lau Hon Meng ve Malezyalı Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe'nin başkent Nepido'da mahkeme karşısına çıktığını belirtti.

Sann Aung, gazetecilerle sürücünün yasalar uyarınca ikişer ay ağır hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Emniyet yetkilisi Sann Aung, söz konusu kişilerin, İthalat ve İhracat Kanunu çerçevesinde ülkeye izinsiz olarak drone sokmak suçlamasından da 16 Kasım'da tekrar hakim karşısına çıkacaklarını söyledi.

Suçlu bulunmaları halinde sanıklar, 3 yıla kadar hapis ya da para cezası alabilecek. Gazetecilerden Aung Naing Soe’nın annesi Daw Thandar, oğlunu cezaevinde ziyaret edemediğini belirterek, "Verilen ceza, saçmalık. Ülkemizdeki drone'lardan hiçbiri ruhsatlı değil. En azından oğlum ve şoför serbest bırakılmalı zira onlar drone'un sahibi değiller" dedi.

Gözaltına alınmasının ardından Yangon'daki evine baskın yapılan Aung Naing Soe'nin bilgisayarına el konulduğu kaydedildi.

Belgesel yapımcısı serbest muhabirlerin gözaltına alınmasından 4 gün sonra TRT World'den yapılan açıklamada, Myanmar Enformasyon Bakanlığının çekim konusunda önceden bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ekibimiz, bir parlamento üyesiyle röportaj yaptıktan sonra drone ile başkentteki parlamento binasını görüntülemek istedi. Drone'u uçurmadan önce güvenlik yetkilileri tarafından gözaltına alındılar" bilgisi paylaşıldı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Myanmar'da TRT World ekibine şok!Myanmar'da TRT World ekibine şok!Rusya'dan NATO'ya nükleer suçlamaRusya'dan NATO'ya nükleer suçlamaTrump, Çin'de 250 milyar dolarlık anlaşma yaptıTrump, Çin'de 250 milyar dolarlık anlaşma yaptıABD'li vekil: PKK- PYD bağı yadsınamazABD'li vekil: PKK- PYD bağı yadsınamazElon Musk'tan bir Atatürk paylaşımı dahaElon Musk'tan bir Atatürk paylaşımı dahaYKS tarihleri belli olduYKS tarihleri belli olduPutin: "ABD sorun yaratmak istiyor"Putin: "ABD sorun yaratmak istiyor"Suudi Arabistan'dan ülkeyi terk edin uyarısıSuudi Arabistan'dan ülkeyi terk edin uyarısıTürkmenler için yeni dönem başlıyorTürkmenler için yeni dönem başlıyorNATO'dan S-400 açıklamasıNATO'dan S-400 açıklaması
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti