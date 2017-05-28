Nagehan Alçı: "Gülen'in ekmeğine yağ sürüyoruz!"

Hükümete yakınlığıyla bilinen Milliyet yazarı Nagehan Alçı, Sözcü operasyonuna tepki gösterdi. Alçı, operasyon hakkında "Gülen'in tam istediği gelişmeler" yorumunda bulundu.

Nagehan Alçı'nın Sözcü operasyonuna tepki gösterdiği "Bu oyunu bozalım" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

GÜLEN'İN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYORUZ

"“FETÖ hepimizin ortak düşmanı. Marjinal bazı isimler hariç, bu ülkede yaşayan 80 milyonun nefret etmekte ittifak ettiği tek konu Fetullah Gülen meselesi. Fakat hepimizin birleştiği bu konuda bile toplum olarak birbirimizi yiyerek Gülen’in ekmeğine yağ sürüyoruz. Türkiye içinde onu ve örgütünü toplumun tamamı mahkûm etti. Bu iş bitti. Ama yurt dışında, içeride yaşanan yanlışlıklar yüzünden Gülen yeniden toparlandı ve yine kara propaganda faaliyetlerini artırarak yeni bir oyun kuruyor. Bu oyunun millet ve devlet olarak farkına varmak zorundayız...

DEVLET AKLINA İHTİYACIMIZ VAR

Son iki haftadır ısrarla yazıyorum: Sözcü operasyonu ve tutuklamaları gibi işler Fetullah Gülen’in şu anki örgütsel stratejisi bağlamında tam istediği gelişmeler. Oğuz Güven, Musa Kart, Turhan Günay gibi insanların FETÖ’den tutuklu olması Gülen’i bayram ettiren olaylar. Hâkimler ve savcılara bir kez daha sesleniyor hatta yalvarıyorum: Lütfen hep birlikte Türkiye’nin yararını, Gülen’in zararını gözetelim, düşünelim, hesap edelim... Onların oyununu bozalım. Bu ülkede gerçek bir devlet aklına ihtiyacımız var. "