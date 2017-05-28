Bugünkü YENİÇAĞ »

Nagehan Alçı: "Gülen'in ekmeğine yağ sürüyoruz!"

»
Nagehan Alçı: "Gülen'in ekmeğine yağ sürüyoruz!"
Hükümete yakınlığıyla bilinen Milliyet yazarı Nagehan Alçı, Sözcü operasyonuna tepki gösterdi. Alçı, operasyon hakkında "Gülen'in tam istediği gelişmeler" yorumunda bulundu.

Nagehan Alçı'nın Sözcü operasyonuna tepki gösterdiği "Bu oyunu bozalım" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle: 

GÜLEN'İN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYORUZ

"“FETÖ hepimizin ortak düşmanı. Marjinal bazı isimler hariç, bu ülkede yaşayan 80 milyonun nefret etmekte ittifak ettiği tek konu Fetullah Gülen meselesi. Fakat hepimizin birleştiği bu konuda bile toplum olarak birbirimizi yiyerek Gülen’in ekmeğine yağ sürüyoruz. Türkiye içinde onu ve örgütünü toplumun tamamı mahkûm etti. Bu iş bitti. Ama yurt dışında, içeride yaşanan yanlışlıklar yüzünden Gülen yeniden toparlandı ve yine kara propaganda faaliyetlerini artırarak yeni bir oyun kuruyor. Bu oyunun millet ve devlet olarak farkına varmak zorundayız...

DEVLET AKLINA İHTİYACIMIZ VAR

Son iki haftadır ısrarla yazıyorum: Sözcü operasyonu ve tutuklamaları gibi işler Fetullah Gülen’in şu anki örgütsel stratejisi bağlamında tam istediği gelişmeler. Oğuz Güven, Musa Kart, Turhan Günay gibi insanların FETÖ’den tutuklu olması Gülen’i bayram ettiren olaylar. Hâkimler ve savcılara bir kez daha sesleniyor hatta yalvarıyorum: Lütfen hep birlikte Türkiye’nin yararını, Gülen’in zararını gözetelim, düşünelim, hesap edelim... Onların oyununu bozalım. Bu ülkede gerçek bir devlet aklına ihtiyacımız var. "

  • Yorumlar 5
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Nagehan Alçı: "Gülen'in ekmeğine yağ sürüyoruz!"Nagehan Alçı: "Gülen'in ekmeğine yağ sürüyoruz!"TÜSİAD'dan OHAL tepkisiTÜSİAD'dan OHAL tepkisiMHP'li Sancaklı: 22'sinden sonra operasyon yapılacakMHP'li Sancaklı: 22'sinden sonra operasyon yapılacakErdoğan: Hükümet adına özür diliyorumErdoğan: Hükümet adına özür diliyorumKomisyon Raporu Fiyaskosu!Komisyon Raporu Fiyaskosu!FETÖ ile mücadeleye fren mi?FETÖ ile mücadeleye fren mi?Sındır: "CHP'ye çamur bulaştıramayacaklar"Sındır: "CHP'ye çamur bulaştıramayacaklar"AKP'li Kuzu'dan Türkeş gafı!AKP'li Kuzu'dan Türkeş gafı!"Ona atılan kurşunlar, Türk devletinin...""Ona atılan kurşunlar, Türk devletinin..."Akşener, efsane bakanı unutmadıAkşener, efsane bakanı unutmadı
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti