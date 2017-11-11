Bugünkü YENİÇAĞ »

Naim Süleymanoğlu ameliyata alındı

»
Naim Süleymanoğlu ameliyata alındı
Ataşehir’de özel bir hastanede tedavi gören milli halterci Naim Süleymanoğlu beyin ameliyatına alındı.

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı 28 Eylül'den bu yana Ataşehir'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 6 Ekim'de de hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle ameliyata alındı.

Süleymanoğlu’nun tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, “Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı. Ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor” denildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Naim Süleymanoğlu ameliyata alındıNaim Süleymanoğlu ameliyata alındıFutbol dünyası o anları konuşuyorFutbol dünyası o anları konuşuyorIgor Tudor: Arda Turan'ı takımda görmek isterimIgor Tudor: Arda Turan'ı takımda görmek isterimPatrice Evra'ya futboldan men cezasıPatrice Evra'ya futboldan men cezasıİşte Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim!İşte Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim!Abramovic, Karşıyaka'ya Talip OlduAbramovic, Karşıyaka'ya Talip OlduNihat Kahveci’den Mircea Lucescu’ya istifa çağrısıNihat Kahveci’den Mircea Lucescu’ya istifa çağrısıA Milli Takım tat vermediA Milli Takım tat vermediVolkan Demirel'le Aykut Kocaman arasında kritik görüşmeVolkan Demirel'le Aykut Kocaman arasında kritik görüşmeElmander'in son halini görenler şok olduElmander'in son halini görenler şok oldu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti