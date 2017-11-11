Naim Süleymanoğlu ameliyata alındı

Ataşehir’de özel bir hastanede tedavi gören milli halterci Naim Süleymanoğlu beyin ameliyatına alındı.

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı 28 Eylül'den bu yana Ataşehir'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 6 Ekim'de de hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle ameliyata alındı.

Süleymanoğlu’nun tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, “Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı. Ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor” denildi.