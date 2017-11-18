İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için taziye mesajı yayınladı.

46 kere dünya rekoru kıran ve bütün otoriteler tarafından tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Edirne'de parti çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Süleymanoğlu'nun vefat haberinin ardından Twitter'dan taziye mesajı yayınladı.

İşte Akşener'in o mesajı:



