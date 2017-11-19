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Naim Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Naim Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
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