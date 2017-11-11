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Naim Süleymanoğlu'nun durumu kritik

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Naim Süleymanoğlu'nun durumu kritik
Ataşehir’de özel bir hastanede ameliyata alınan milli halterci Süleymanoğlu'nun ameliyatı tamamlandı. 1.5 saat süren ameliyatın ardından Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı 28 Eylül'den bu yana Ataşehir'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 6 Ekim'de de hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle ameliyata alındı.

Süleymanoğlu’nun tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, “Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı. Ameliyat, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor” denildi.

AMELİYAT SONA ERDİ

Beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterciNaim Süleymanoğlu, yaklaşık 1.5 saat süren ameliyattan çıktı. Naim Süleymanoğlu'nun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü dile getirildi.

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