Bugünkü YENİÇAĞ »

Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunda önemli gelişme

»
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunda önemli gelişme
Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun geçirdiği ameliyatın ardından Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Süleymanoğlu'nun sağlık durumunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de özel bir hastanede tedavi gören milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı olarak artan ödem nedeniyle acil olarak beyin ameliyatına alınmıştı.

Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun ameliyatı yaklaşık 1 buçuk saat sürmüş ve milli halterci yoğun bakıma alınmıştı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli haltercinin son durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu’nun durumuna ilişkin, “Hayati tehlikesi devam ediyor ama vital bulguları iyi” dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunda önemli gelişmeNaim Süleymanoğlu'nun sağlık durumunda önemli gelişmeEski hakime FETÖ'den 15 yıl hapis istemiEski hakime FETÖ'den 15 yıl hapis istemiTSK'dan sınır ötesine hava harekatıTSK'dan sınır ötesine hava harekatıİstanbul'da IŞİD operasyonu: 32 gözaltıİstanbul'da IŞİD operasyonu: 32 gözaltıMeteoroloji'den yağış uyarısıMeteoroloji'den yağış uyarısıFETÖ'nün tiyatro imamı tutuklandıFETÖ'nün tiyatro imamı tutuklandıSertab Erener'in acı günüSertab Erener'in acı günüİsrail: Rus İHA'sı düşürdükİsrail: Rus İHA'sı düşürdükErdoğan Twitter'dan paylaştıErdoğan Twitter'dan paylaştıİşçileri taşıyan servis devrildi: 2 ölüİşçileri taşıyan servis devrildi: 2 ölü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti