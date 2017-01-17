"Namaz kılmayan hayvandır" diyen 'profesör'den ilginç savunma

TRT'de katıldığı Ramazan programında "namaz kılmayan hayvandır" açıklaması yapan Aşkar'dan, mahkeme kendisini "Programda da anlatmak istediğim konuda doğaçlama gelişen bir söylemde bulundum" ifadeleriyle savundu.

TRT’de katıldığı “Ramazan Sevinci” adlı programda "Alnı secdeye gelen bir varlık var mı insanın dışında? Yok. Secde eden tek varlık insan. O zaman ben düz söyleyeyim. Ayette de bunu söylüyor, ağır gelmesin. Yani namazı hayvanlar kılmaz. Namaz kılmayan da hayvandır" sözlerini sarfeden ve büyük tepki toplayan Prof. Dr. Mustafa Aşkar hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davaya Mustafa Aşkar avukatıyla katılırken, müştekilerden Mehmet Ali Elcek, Ayla Eyüboğlu, Çiğdem Koç, Yaşar Polat, Yüksel Güler, Ankara Barosu Başkanlığı vekili Av. Zeynep Birkan Şakır, AKD Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi vekili Av. Gürsel Aldemir, CHP Milletvekili Candan Yüceer vekili Av. Onur Tatar, CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi vekili Av. Eylem Hakverdi de mahkemede hazır bulundu.

“ORUÇLUYDUM, GİYSİLERİM KAYBOLDU”

Duruşmada savunma yapan Aşkar kendini şöyle savundu:

“Olay tarihinde davetli olarak katıldığım TRT 1 televizyonundaki programa katılmak için İstanbul'a seyahat ettiğimde TV'ye çıkmak için yanımda getirmiş olduğum giysilerimi havaalanında kayboldu. 3-4 saat bununla uğraşmak zorunda kaldım. Ayrıca oruç olmamdan dolayı kendim şeker hastası olduğum için şekerimin de düştüğünden oldukça kötü bir psikoloji ile programa çıkmıştım. Programda da anlatmak istediğim konuda doğaçlama gelişen bir söylemde bulundum.

Ben yıllardan beri Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi'nde mesnevi dersleri veriyorum. Bu nedenle toplumun tamamına yönelik hoşgörü sahibiyim. Kesinlikle insanların bir kısmına hayvan diye hakaret edecek birisi değilim. Ancak gelişen o günkü olaylar ve konuşma sırasında anlatımda bulunurken hayvanların namaz kılamayacağını söylemim doğrudur. Fakat diğer söylem konusunda aniden gelişen bir olaydır. Farketmeden ve sonucu düşünmeden söylenmiş bir husustur. Ertesi gün de zaten durumun farkına vararak alınan tüm kesimlerden özür diledim. Halen de mahkemeniz huzurunda özür diliyorum.”