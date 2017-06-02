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Namık Kemal Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

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Namık Kemal Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
FETÖ operasyonları kapsamında Namık Kemal Üniversitesi çalışanlarından aralarında rektör yardımcılarının, ve profesörlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’da üniversitelerdeki ‘FETÖ’ yapılanmasının yönelik olarak Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Namık Kemal Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında rektör yardımcılarının, ve profesörlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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