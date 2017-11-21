NASA'nın "zaman makinesi"nde sona doğru

Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması için geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu sona doğru emin adımlarla yürüyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere geliştirdiği ve sahip olduğu gelişmiş kızılötesi merceklerle yıldızların geçmişteki hallerini gözlemleyebilecek olan James Webb Uzay Teleskobu sona doğru emin adımlarla yürüyor.

Yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor. Bu yüzden yıldızlara bakarken aslında geçmişe bakıyoruz.

Bu yüzden bilim dünyasında "zaman makinesi" olarak da adlandırılan teleskopun yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.

NASA'dan yapılan açıklamada yeni uzay teleskobunun kriyojenik testlerden başarı ile geçtiği bilgisine yer verildi.

James Webb Teleskobu 2019'da Huble'ın yerini alacak. Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

Yeni uzay teleskonu eksi 387 Fahrenheita ulaşan sıcaklıkta görevini yapacak.

Galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeterince bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olduklarını ve James Webb Teleskobu sayesinde söz konusu keşfin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble'dan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.