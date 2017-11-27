Bugünkü YENİÇAĞ »

NASA'ya ait çalıntı saat 28 yıl sonra bulundu

»
NASA'ya ait çalıntı saat 28 yıl sonra bulundu
Apollo 7 misyonu astronotlarından Donn Eisele'ın kullandığı kayıp kol saati 28 yıl sonra ortaya çıktı.

Apollo 7 astronotunun kullandığı saat çalındıktan 28 yıl sonra bulundu.

"CollectSpace.com" internet sitesindeki habere göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Apollo 7 misyonu astronotlarından Donn Eisele'ın kullandığı kayıp kol saati 28 yıl sonra ortaya çıktı.

Omega firmasının, NASA astronotlarının uzayda kullanması için özel olarak ürettiği Speedmaster Proffesional model saat, NASA'nın uzay programlarına ait hatıra eşyalarından bazılarının geçici olarak verildiği Ekvador Askeri Coğrafya Enstitüsü Müzesinden 1989 yılında çalınmıştı.

Saatin eylül ayında açık artırma sitesi eBay üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edilmiş, ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saate el koyarak Washington'daki Smithsonian Müzesi'ne teslim etmişti.

Eisele, saati, Ay yörüngesine ulaşmayı başaran ilk insanlı uzay misyonu olan Apollo 7'nin Ekim 1968'deki seferi sırasında kullanmıştı.

Öte yandan, 1969 yılında Ay yüzeyine ilk kez ayak basılan Apollo 11 misyonu sırasında Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in kullandığı aynı marka ve model saat halen kayıp bulunuyor.

Aldrin'in saati 1970 yılında Smithsonian Müzesi'ne teslim edilirken yolda çalınmıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
NASA'ya ait çalıntı saat 28 yıl sonra bulunduNASA'ya ait çalıntı saat 28 yıl sonra bulundu"Bitcoin'i Elon Musk kurdu""Bitcoin'i Elon Musk kurdu"İstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecekİstenmeyen mesajlar yeni sistemle engellenecekAraç şarj istasyonlarında lisans aranmayacakAraç şarj istasyonlarında lisans aranmayacakİnsansı robotlar öğretmenliğe kodlanıyorİnsansı robotlar öğretmenliğe kodlanıyorAndroid telefonlar kullanıcıları istem dışı takip ediyorAndroid telefonlar kullanıcıları istem dışı takip ediyorAndroid telefonlar 'Konum' kapalıyken de takip ediliyorAndroid telefonlar 'Konum' kapalıyken de takip ediliyorFacebook’un tahtını elinden aldıFacebook’un tahtını elinden aldıTelefonlara zam gelecek mi?Telefonlara zam gelecek mi?NASA'nın "zaman makinesi"nde sona doğruNASA'nın "zaman makinesi"nde sona doğru
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti