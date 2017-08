Nasıl gündemde kalınır?

Cumhurbaşkanı bir kez daha muhtarları sarayda topladı, konuştu da konuştu...

Erdoğan konuşmayı seven bir lider; muhtarlara da Kılıçdaroğlu'nun gündemde kalmak amacıyla yemek yerken bile gömleğini çıkarıp atletle oturmayı seçtiğini ve bunu da trajikomik bulduğunu söyledi...

Bu, küçük düşürmeyi hedeflemiş açıklama, muhtarlar tarafından beğenildi ki gülüştüler ve alkışladılar.....

* * *

Her siyasetçi gündemde kalmak için türlü yolları kullanabilir.

Örneği çok...

Mesela AKP Genel Başkanı olarak Erdoğan, gündemde kalmak için aralıksız konuşur, her konuya değinir ve her yapılanı şekillendirmek ister. Protokol gereği kullanılan kırmızı halıların turkuaz rengindeki halılarla değiştirilmesinden tutun, spor dahil her alanda Erdoğan'dan bir ize rastlarsınız...

Onun da gündemden inmemek için seçtiği değişik yol ve yöntem demek ki buymuş...

* * *

Dolayısıyla kimse kimseyi "Gündemde kalmak çabasıyla" suçlayıp durmasın...

Kılıçdaroğlu'nu "Sen hiç Atatürk'ü atletli gördün mü" sorusuyla millet vicdanda mahkûm etmeye kalkmanın ters tepkisi de olabileceği düşünülmeliydi...

Ana muhalefetin lideri, ya iktidarın liderine "Sen hiç Atatürk'ün yalan söylediğini duydun mu, halkı kutuplaştırmaya çalıştığına tanık oldun mu, teröristle ve cemaatle kol kola girip ortaklık yaptığını bir yerde okudun mu" derse..

İyi mi olur!

Geçenlerde söyledim, yineleyim; ağzımıza fermuar çekmeyelim ama lafımızın nereye varacağını da düşünerek konuşalım. Bunu basit dille ifade edeyim, ağzımızdan çıkanı kulağımız duymalıdır...

Silah gibi kullandığımız lafların, dönüp dolaşıp bizi vuracağını düşünmeliyiz...

* * *

Yapılan işlere, köprülere, yollara, hava alanlarına itiraz edenleri komünist olmakla suçlamak da ucuz politikadır.

Hepimizin paralarıyla yapılan işleri, millete sunulmuş bir cemile gibi görmek de yanlıştır; hepsi iktidar kimde olursa olsun yapılması mukadder işlerdir, biri bile övünmeyi kaldırmaz....

Asıl trajikomik o zaman yaşanır!

Atletizmin dev adamı

Aslanım Ramil, Londra' da ikinci kez 200 metreyi 20.17'de koşarak rakiplerini geride bıraktı...

Bayrağımızı göndere bir kez daha çektirdi, İstiklal Marşımızı da çaldırdı...

Yine asker selâmı verdi, yine gözlerinden birkaç damla yaş atletine düştü...

O mesafeyi Dünya Şampiyonası'nda 20.09'da koşmuştu...

Şu anda dünyadaki en hızlı sprint Ramil; Jamaicalı Bolt atletizmi bırakmasaydı birlikte koşup dünya rekorunu daha aşağıya çekebilirlerdi...

Kısmet işte!

Dinciler, terör yandaşları, fetöcüler, AKP'liler, cumhuriyet ve Atatürk düşmanları, Ramil Guliyev'i sahiplenmiyorlar. Çünkü Ramil bu vatanın, milletin ve devletin bütün değerlerini sahiplenen ve "Ben Türk'üm, Atatürk'ün evlâdıyım" diyen bir sporcu...

Bir vatan evlâdının varlığını, düşmanlık duygularıyla meşbu tiplerin sahiplendiğini hiç gördünüz mü?!

* * *

Biraz önce Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandığımızın haberi geldi. Yandaşlara göre spordaki bu başarılarımız da AKP sayesindeymiş...

Değişimin ilk işareti

Artık, Binali Yıldırım adında bir orkide türü dünya florasına katıldı. Singapur'da uluslararası botanikçiler yeni orkide türüne başbakanımızın adını verdi...

Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Necmettin Erbakan ve diğer siyasetçi büyüklerin isimleri kurum ve kuruluşlarda kullanılıyor. Osmanlı padişahlarının isimleri ise köprülere, tünellere, meydanlara filan veriliyor...

Orkideye de neden başbakanımızın adı verilmesin...

* * *

Biraz olsun değişelim...

Hep aynı yüzler, aynı isimler, aynı laflar, aynı mimikler, aynı selam şekilleri...

Halk bu monotonluktan bıktı be hafız!

Orkidemiz değişimin ilk işaretidir inşallah!

ANLAMLI SÖZLER

Sen kime nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar. (MEVLÂNÂ)