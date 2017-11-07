Nasıl inanalım "Adalet"in tecelli edeceğine

İki terörle mücadele gazisi;

Muzaffer Oktay daha 23'ünde. Mardin'de, teröristlerle çatışırken aldığı yaralar dolayısıyla belden aşağısı felçli.

İbrahim Kızılkaş 27'sinde. Kars Sarıkamış'ta girdiği çatışmadan kalma onun sol bacağını tutmaz kılan yaraları da...

İbrahim'in karısı Seda ve 2 yaşındaki kızı Ada var yanında... Muzaffer'in annesi Kadriye ve kız kardeşi Gamze...

Ankara'nın göbeği; en işlek güzergâhlarından biri... Fizik tedavi gördükleri hastaneden çıkıp, biraz hava almakmış niyetleri.

Eşkıya hep dağda olacak değil ya, şehirde çıkmış bu defa da karşılarına!

Önce araçlarının önünü kesmişler yolda. Kurtulmayı başarmışlar.

Bu defa, az ileride, alışveriş merkezinin önünde yakalamış eşkıyalar; sıkıştırmışlar. Yetmemiş, inip, içinde üç kadın, bir bebek ve iki gazi olan aracı tekmelemeye başlamışlar.

Gazilerimiz, buradan da kurtulmuşlar. Can havliyle, birkaç km. ötedeki benzin istasyonuna sığınmışlar.

Yine peşlerine düşmüş azgınlar...

Benzinlikte, daha araçlarından inip de yardım isteyecek fırsatı bulamadan yapışmışlar kapılarına, camlarına... Tekmeler, yumruklar...

Gazileri de -onlar geçilmez ya- geçelim; el kadar bebek var arabada, bebek... Umursamamış camları patlatmışlar!

Hareket edemeyen, kendini savunamayacak durumdaki felçli gazimizi arabanın içinde, bir bacağı tutmayan gazimizi dışarı çıkarıp dövmeye kalkışmışlar; elim varmıyor "dövmüşler" yazmaya ama dövmüşler basbayağı; yaralayana kadar...

O bebeciğe bile vurmuşlar düşünün, sonra o kadınlara...

Neymiş;

Yol vermemişlermiş!

Velev ki vermediler; vermesinler...

Vatan verdiler!

Bir ömür minnet duymaya, bir ömür başımızın üzerine taşımaya yetmez mi?

Kaldı ki, benim, bu insan olma vasfını çoktan yitirmiş yaratıkları muhatap alıp da diyecek sözüm yok zaten; elleri kırılsın inşallah! Allahlarından bulsunlar! Çünkü 4'ünü ilk andan serbest bıraktıklarına görünce, insan inanamıyor adaletin fani dünyada tecelli edeceğine, sistemin bu eşkıyalara layık oldukları "ibretlik" cezayı vereceğine...

Dilerim, utanan biz oluruz sonunda.

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Geçmiş olsun Tuncay...

O alçaklığın yaşandığı gece şahit olduklarını yazdığı için yargılanmış; "15 Temmuz'da nasıl Marmaris'te tatil yaparsın, hııııı" diye 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Şükür, itirazları sonuç verdi. 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılaması sonunda yazarımız Tuncay Mollaveisoğlu, beraat etti. Geçmiş olsun...

Darısı, bir gün yeniden yargılanacakları ve yeniden yargılandıklarında beraat edecekleri ortada olduğu halde, inatla, tutuklulukla cezalandırılan diğer meslektaşlarımızın başına...

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Tam "Yeni Taksim"e göre olmuş

Taksim'i, Beyoğlu'nu, sanattan, entelektüel buluşma-tartışmalardan, hür düşünceden, özgürlüğü saymıyorum bile özgünlükten, edebiyattan, müzikten arındırıp(!) açık mülteci kampına dönüştürdükten sonra, meydanda gezen halkın da opera-bale izleyebileceği bir "akıllı AKM" tasarlamak çok dahiyane olmuş gerçekten...

Daha ilk gösterimde, bölgeyi mesken tutan Ortadoğu kaçkınlarınca -çünkü yazık ki sanata dair fikri olan çok insan uğruyor artık o sokaklara- taşlansın da açılamadan kapansın istiyorlar zahir!

Ha, tabii, AKM yapılana kadar Taksim'in demografik yapısını da özüne döndürebilecek bir planınız varsa o başka...

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Günün kapağı

Yıllarca, kendi kuyruklarına basıldığı güne değin AKP iktidarının baş destekçilerinden olan, Cumhuriyet'in temellerinin dinamitlendiği birçok girişimi "ileri demokrasi" diye cilalayan Hasan Cemal "Erdoğan'a karşı Atatürk'ün yanındayım" yazınca, bakın Kırmızı Kedi Yayınevi'nden, Haluk Hepkon'dan ne cevap geldi:

"Parası neyse verelim, git başka yerde dur!"

Selden kütük kapmaya, konjonktürü fırsat bilip geçmişlerini temize çekmeye kalkanlara, arada böyle "unutmadığımızı" göstermek lazım ama değil mi!

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Kast tehlikesi

Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer Doğan, TEOG'un yerine uygulanacak sisteme, kendi şehrinden trajik bir örnekle itiraz ediyor:

"Tekirdağ eğitiminde zaten şehrin doğusu Bangladeş, batısı ise Belçika standartlarında iken, bu ucube sistem uygulanırsa tam anlamıyla kast sistemi oluşacaktır..."