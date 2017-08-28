Nasıl mücadele ettiniz mesela?

Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinliklerinde, iktidarının varlığı "946 yıldır bayrağa, ezana, vatana, devlete, bağımsızlığa ve geleceğe işgal teşebbüsleriyle mücadele edenler"le özdeşleştirilerek sarf edilen bu iddia, mutlaka çalınmıştır kulağınıza:

"Sultan Alparslan, Sultan Kılıçarslan kimlerle mücadele etmişse biz de 15 Temmuz'da onlarla mücadele ettik... Osmangazi, Fatih Sultan Mehmet Han, Abdülhamid -i Sani Han kimlerle mücadele etmişse, Gazi Mustafa Kemal kimlerle mücadele etmişse biz de onlarla mücadele ettik..."

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Nasıl?

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Türk Milleti'nin "bayrağına, ezanına, vatanına, devletine, bağımsızlığına ve geleceğine dönük işgal teşebbüsü" karşısında, düşmanı, İstanbul'da neredeyse yollarına kırmızı halılar döşeyip, güller dökerek karşılayan iş birlikçi Damat Ferit Hükümetlerinin bir Şeyhülislam'ı vardı.

Mustafa Sabri adlı bu Şeyhülislam, "bayrağa, ezana, vatana, devlete, bağımsızlık ve geleceğimize işgal teşebbüsünde bulunanlar"a karşı savaşan millî mücadelecilere etmediğini bırakmadı.

İşgale karşı Kuvayı Millîye lehine çalışan aralarında Denizli, Isparta, Uşak, Antalya, Sinop müftülerinin de bulunduğu birçok din adamını azletti.

Ankara Müftüsü Mehmet Rifat Efendi'yi idam ettirdi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının idamına fetva verdi.

Ermeni iftiralarına kurban edilen Kaymakam Kemal Bey'in idamına fetva verdi.

Dürrizade Abdullah ile birlikte Sevr'in imzalanmasını destekledi.

Türk ordusu İzmir'i Yunan işgalinden kurtardığı gün, Teali İslam etkisindeki teslimiyetçi Müslümanlar ile Ermenilerden oluşan bir ordu kurup Mustafa Kemal'in askerlerinin karşısına çıkarılmasını önerdi!

"Atatürk kimlerle mücadele ettiyse onlarla mücadele ediyor olmanın gereği" bu vatan hainini tarihe gömmek iken;

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu iş birlikçiye övgü düzme çalıştayları düzenleterek mi mücadele ettiniz siz?

Hilafetin yeniden inşası için Papa'dan yardım dilenen bu zavallıyı "alim ve fıkıh bilgini" diye yücelterek mi?

Türk Kurtuluş Savaşı'na ihanetini "yenilik taraftarlarına karşı savunmacı ve reddiyeci tarz" diye cilalayarak mı?

Adına vakıf kurdurarak mı?

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İskilipli Atıf Efendi, Mustafa Sabri'nin de yöneticisi olduğu Teali İslam Cemiyeti'nin Başkanıydı.

Bu cemiyet, "Mustafa Kemal ve Kuvvayı Millîye maskaraları Yunan askerlerinin önünden kaçıyor. Zavallı saf ve gafil halktan topladıkları askerlere 'siz burada onlarla savaşın, biz de arkalarını çevirelim' diyerek sıvışıyorlar. Yazık ki halkımız Talât, Enver, Cemal, Mustafa Kemal gibi beş on eşkıyanın vücudunu ortadan kaldırmak için gereken fedakarlığı yapmıyor... Bu eşkıyaları ve asileri en kısa zamanda bertaraf etmek hepimize farzdır...

Elinize aldığınız bu fetva Allah'ın emridir, Padişah fermanıdır. Sizler bu katil canavarları daha fazla yaşatmamakla mükellef ve görevlisiniz. Bunların vücudlarını külliyen ortadan kaldırmak Müslümanlık için farz olmuştur." Diye bildiriler yayımladı.

İskilipli, aynı zamanda "İslam kilidinin anahtarını, İngiltere'nin güvenilir eline teslim etmekte, İslam alemi için hiçbir tehlike yoktur" teslimiyetiyle çıkan Alemdar gazetesinin de yazarıydı.

"Atatürk'ün mücadele ettikleriyle mücadele diyor olmanın gereği" hakkındaki bütün aksi görüşler, savunmalar doğru olsa bile bulunduğu makam itibarıyla Millî Mücadele'nin itibarsızlaştırmasına seyirci kalmış bu gafili layık olduğu sona terk etmek iken;

Atatürk'ü, bu zatı idam ettirmek için düzmece mahkeme kurdurmakla suçlayarak mı mücadele ettiniz?

Adını parklara, sokaklara, hastanelere verip Cumhuriyet'e inat yaşatmaya çalışarak mı yoksa?

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Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı girişilen en aşağılık komplolardan biriydi Dersim kalkışması; "kumpas"ın daniskasıydı.

İngiliz'inden Rus'una kuklası olmadığı emperyalist kalmamış din maskeli derebeyleri, halkı Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in inşa ettiği yollara, köprülere, okullara, sağlık ocaklarına karşı kışkırtıyor, yeni devletin kıt kanaat imkanlarla götürdüğü hizmeti yakıp yıktırıyordu.

"Atatürk'ün mücadele ettikleriyle mücadele ediyor olmanın gereği" Dersim'i devletle Alevi Türkler arasındaki yara olmaktan çıkarmak iken;

Cumhuriyet'e katliamcı iftirası atarak, o yarayı kaşıyıp kanırtarak mı mücadele ettiniz?

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Bir anlatsanız da öğrensek gerçekten;

Nasıl mücadele ettiniz, ediyorsunuz Atatürk'ün mücadele ettikleriyle?

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NOT:

Birkaç gün önce, Koray Aydın'ın yeni partiye katılımını duyurduğu basın toplantısını Halk TV dışında canlı yayınlayan kanala rastlamadığımı yazmıştım; Erdoğan Yapıcı uyardı, KRT de yayınlamış aynı toplantıyı... Notunu paylaşalım; haksızlık etmiş olmayalım...