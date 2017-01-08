Nasıl terörist oluyorlar

Kaç gün oldu, Ortaköy'deki eğlence yerinde katliam yapan terörist bir türlü yakalanamadı. Herhalde koruyanları var; izine henüz rastlanmamış olması himaye edildiğini gösteriyor.

Milliyeti de sağlıklı olarak saptanamadı. Sadece, İzmir'de gözaltına alınan ve teröristle bağlantılı olan üç ailenin, Kırgızistan pasaportu taşıdığı belirlendi. Bu ailelerin aslen Doğu Türkistanlı olduğu iddia edildi.

Terörist de, bir Türk yurdu olan Kırgızistan'dan gelmiş, onun da Doğu Türkistanlı olduğu sanılıyor...

Doğu Türkistan, Uygur Türkleri'nin toprağı ama uzun süredir Çin'in işgalinde. Komünist Çin rejimi, Uygur Türkleri'ni hâlâ inim inim inletiyor. Çin yönetimi 40 milyon insanın elinden sadece topraklarını değil haklarını, hukukunu ve özgürlüklerini de aldı...

* * *

Teröristin, ona yardım ve yataklık yapanların Doğu Türkistanlı olmaları ihtimali içimizi bir de bu yüzden yaktı. Akıl almaz bir durum; istiklâl mücadelesi veren bir milletin evlâtları hangi güdüyle olursa olsun, kan kardeşlerini hedef alan teröre bulaşmamalıydı.

Kutuplaşmayı kim istiyor

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İktidarın ağzı değişti; 14 yıldan bu yana pompalanarak günümüze getirilen kutuplaşmadan vazgeçilmesi gerektiğini yeni

yeni istemeye başladılar.

Fakat gönderme, her zaman yaptıkları gibi muhalefete...

Oysa bu istek, düpedüz ikrar...

Ayrıştırma yoluyla toplumu bölerek oy devşirme, AKP'ye özgü bir siyasal yöntem değil mi... Ayrıştırmayı, siyaseti dinle bezeyerek üstlendiler; sonuçta ayrıştırmanın oy kaybına yol açtığı kafalarına dank etti.

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Milli iradeyi sahiplenenler, anayasal düzeni savunanlar, ille de hukuk diyenler, adalet isteyenler, özgürlüklere sahip çıkanlar, hak arayanlar neden toplumu kutuplaştırmaya kalksın...

Bütün bu değerlerin milletin ortak paydası olmaktan çıkmasını isteyen, herhalde partili cumhurbaşkanı makamıyla ona koşut yeni anayasa maddeleri hazırlayan ve milli iradeyi gölgeleyecek yeni paydalar çıkaran iktidardır.

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Ne olur artık eğri de otursak doğru konuşalım arkadaşlar!

DERKENAR

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İFADE özgürlüğü herkes için olmalı. Birine var, birine yok uygulamasından vazgeçmeliyiz. Eleştirilere de tahammül göstermeliyiz. Mesela, "Hırsız var, ülkeye mukayyet olalım"diyenin eleştirisini hemen üzerimize almayalım. "Neden mukayyet olmuyorsunuz" eleştirisini yapanı da yargısız infazla söylediğine bin pişman etmeyelim. Demokrasiyi sahiplenmek o kadar zor değil ki muhteremler!

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Karmakarışık

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile uğraşmayan bir kardeşi kalmıştı, o da sonunda ağabeyini suçlamaya başladı. Kardeş Celal Kılıçdaroğlu da CHP üyesiydi, istifa etti.

Kemal Bey olgun bir insan, kardeşine karşılık vermedi. O karşılıkCelal Kılıçdaroğlu'nun iki evlâdından geldi. "Babamızın ruhsal sorunları var, hasta, vesayet altına alınsın" diyerek yargıya başvurdular. Kemal Bey'in yapamadığını yeğenleri yapmış oldu...

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Fon konusu öteden beri "Fon ne işe yarar" diye düşünen yurttaşların kafasını karıştırır. Bu defa da "Esnaf Fonu" karışıklığın sürmesine neden oldu. Esnaf, işsiz kalınca belirli süre ve ödediği prime göre fondan işsizlik maaşı alacakmış. İyi de esnafın ne zaman ve nasıl işsiz sayılacağı açıklanmıyor... O nedenle yurttaşın kafası daha da karışmış durumda. "Devlet parasız kaldı da bu fonu mu icat etti" diye düşünenleri de haklı görmek lâzım.

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Okurum Sezin Torbalı "Ben bu iktidarın işine akıl erdiremedim" diyerek köprü zamlarına değinmiş. Ben de akıl erdiremedim. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti indirilirken, öteki köprüleriin geçiş ücretlerine zam yapıldı. Bu uygulama nasıl bir mantığa dayanıyor Ulaştırma Bakanı açıklamalı. Pahalılık yokdiyorlar, pahalılık yoksa köprülerin ücretleri neden yükseltiliyor...

MİNİK UYARI

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İzmir'de şehit polisin cenazesinde konuşurken "Mekanı cennet olsun" dedi. Oysa"Mekânı cennet olsun" demeliydi. Türkçede şapkalı yani aksan sirkonfleks işaretli sesli harfler ince ve bazen de uzatılarak okunur.

Mesela "Hala" değil, "Hâlâ" gibi...Bozdağ'a duyurulur.

ANLAMLI SÖZLER

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Bugünün güneşiyle dünkü çamaşırlarınızı kurutamazsınız.

(Süleyman DEMİREL)