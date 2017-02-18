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NATO, Karadeniz'deki varlığını artırıyor!

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NATO, Karadeniz'deki varlığını artırıyor!
Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları zirvesinde, ABD'nin, NATO'nun Karadeniz'deki askeri varlığının arttırılması teklifi kabul edildi.

Karadeniz’de Rus uçaklarının ABD fırkateyninin üzerinde alçak uçuş yapması nedeniyle iki ülke arasındaki gerginliğin yükseldiği günlerde ABD’den NATO’ya kritik bir teklif geldi. Brüksel’de yapılan zirvede ABD’nin, NATO’nun Karadeniz’deki askeri varlığının arttırılması teklifi kabul edildi. Ayrıca Rusya ile olası bir gerginliğin önüne geçmek için de, gemilerin tüm hareketliliği önceden Türkiye’ye bildirilecek.

Toplantıda Türkiye’yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ankara’nın konuyla ilgili çekincelerini de masaya koydu. HaberTürk’te yer alan habere göre, Karadeniz’deki gemilerin Rusya ile gerginliği arttırıcı hareketlerden kaçınmasını isteyen Ankara, Karadeniz’deki NATO varlığının Montrö Anlaşması’nın ruhuna uygun olmasını ve kurulacak Karadeniz gücü için yeni bir komuta merkezi oluşturulmasını istedi

İlk olarak NATO’nun Kuzey Doğu Avrupa’ya asker konuşlandırmasının ardından alınması gündeme gelen Karadeniz’deki NATO varlığını arttırma kararı, Ankara’nın çekincelerinin ABD, Bulgaristan ve Romanya tarafından kabul edilmesiyle alındı.

Brüksel’de alınan karara göre, bundan sonra Karadeniz’e daha fazla NATO gemisi giriş yapacak. Bu gemilerin komuta kontrolü ise İngiltere’de bulunan Marcom Üssü’nde gerçekleştirilecek. Rusya ile olası bir gerginliğin önüne geçmek için de, gemilerin tüm hareketliliği önceden Türkiye’ye bildirilecek. Uygulamanın Mayıs ayında düzenlenecek NATO devlet başkanları zirvesinden sonra fiilen başlaması bekleniyor.

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