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NATO skandalında başsavcılık devrede

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NATO skandalında başsavcılık devrede
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, NATO'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Norveç'te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezinde icra edilen tatbikat sırasında sergilenen, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve aşağılama içeren eylemler nedeniyle fail veya failler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017/191238 sayıyla soruşturulma başlatılmıştır.”

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