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NATO skandalının belgeleri ortaya çıktı

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NATO skandalının belgeleri ortaya çıktı
NATO'nun Norveç'te gerçekleştirilen tatbikatı sırasında Türkiye'yi karalamak adına yapılan paylaşımların belgeleri ortaya çıktı.

NATO tatbikatı yapıldığı sırada sosyal medya simülasyonunda gerçekleştirilen paylaşımlarda açılan sahte bir hesapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı kullanılarak NATO karşıtı paylaşımlar yapıldı.

NATO düşmanı gibi gösterilen hesabın ortaya çıkması üzerine Türkiye tatbikattan çekilme kararı alırken Erdoğan'ın açıklamalarının ardından NATO'dan yaşanan skandal üzerine özür gelmişti. 

Açılan sahte hesabı ortaya çıkaran Türk subaylar ise aynı platformdan paylaşımlara cevaben, "Bu yalan haberdir! Türkiye onlarca yıldır NATO'nun güvenilir ve sadık bir partneridir. Böyle bir anlaşma yapılmadı. RTerdoğan hesabı sahtedir. Lütfen bu hesabı mümkün olan en kısa sürede kapatınız!" yazdı.

Yaşanan skandalın görüntülerine ise 24 TV ulaştı. "RTerdoğan" kullanıcı isimli hesaptan yapılan skandal paylaşımlar şöyle:

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