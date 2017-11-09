Bugünkü YENİÇAĞ »

NATO'dan S-400 açıklaması

»
NATO'dan S-400 açıklaması
S-400 hava savunma sistemi satın almak için imzayı atan için Rusya ile anlaşma imzalayan Türkiye’yle ilgili NATO’dan açıklama geldi

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma anlaşması imzalamasını ‘kendi ulusal kararı’ olarak niteleyen NATO’nun, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Tod Walters “S-400 anlaşmasında henüz sona gelinmedi. Daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye’de S-400 yok” dedi.

BASKI YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

Almanya’nın başkenti Berlin’de konuşan Walters, Türk yetkililere NATO sistemlerine entegre olabilen sistemler satın almaları konusunda baskı yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

'ARTIK BÖLGEDE S-400 KAPASİTESİNDE SİLAHLARIMIZ VAR'

Walters, "NATO olarak bölgede artık S-400 kapasitesine sahip ve ortak çalışabilirlik seviyesi yüksek silahlarımız var" ifadesini kullandı.

Belçika’nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, Ankara ile Fransa ve İtalya arasında ortak hava savunma sistemi geliştirilmesi konusunda nihai anlaşma imzalanacağı aktarılmıştı.

İlgili Haberler
Erdoğan'dan S-400 açıklamasıIşık'tan S400 açıklaması
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
NATO'dan S-400 açıklamasıNATO'dan S-400 açıklamasıLübnan Başbakanı Hariri Suudi Arabistan'da alıkonduLübnan Başbakanı Hariri Suudi Arabistan'da alıkonduPutin ve Trump'tan sürpriz görüşmePutin ve Trump'tan sürpriz görüşmeSuudi Arabistan'da 800 milyar dolarlık operasyonSuudi Arabistan'da 800 milyar dolarlık operasyonKolombiya'da 12 ton kokain ele geçirildiKolombiya'da 12 ton kokain ele geçirildi4 ülkeden Suriye'de kimyasal saldırı açıklaması4 ülkeden Suriye'de kimyasal saldırı açıklamasıJuncker: Türkiye'ye 3 milyar avro daha aktaracağızJuncker: Türkiye'ye 3 milyar avro daha aktaracağızİspanya Mahkemesi'nden flaş Katalonya kararıİspanya Mahkemesi'nden flaş Katalonya kararıABD'de Suudilere füze desteğiABD'de Suudilere füze desteğiEsad'ın danışmanından skandal Türkiye açıklamasıEsad'ın danışmanından skandal Türkiye açıklaması
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti