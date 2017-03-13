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NATO'dan Türkiye ve Hollanda açıklaması!

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NATO'dan Türkiye ve Hollanda açıklaması!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ve Hollanda'ya tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

Ayrıntılar gelecek...

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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