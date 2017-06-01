NATO'dan 'zirvenin İstanbul'da yapılması engellendi' iddiasına yanıt!

Almanya'nın NATO zirvesinin Türkiye'de yapılmasına karşı çıktığı iddiasına ilişkin bir açıklama yapan NATO sözcü vekili, zirvenin Brüksel'de yapılabileceğini, ancak bunun diğerinin olmayacağı anlamına gelmediği söyledi.

Deutsche Welle'nin sorusunu yanıtlayan NATO Sözcü Vekili Piers Cazalet ise "Türkiye geçen haftaki NATO zirvesi sırasında bir sonraki zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Ancak davet sadece önümüzdeki yılı ilgilendirmiyordu" dedi.

Türkiye'nin davetinin geri çevrilip çevrilmediği konusunda kesin bir yanıt vermeyen Cazalet, "Zirvenin Brüksel'deki yeni NATO merkezinde yapılması da düşünülebilir. Ama bunlardan biri diğerinin olmayacağı anlamına gelmez" şeklinde konuştu.

Alman Die Welt gazetesi, Almanya'nın, aralarında Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin de desteğiyle 2018 yılındaki NATO zirvesinin İstanbul'da yapılmasını engellediğini yazmıştı.