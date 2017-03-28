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Naylon poşet devri bitiyor

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Naylon poşet devri bitiyor
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacak dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacağını belirterek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz." dedi.

Altunbilek, doğada çözülmesi yüzyıllar süren, hem milletin geleceğini hem insan sağlığını tehdit eden naylon poşet kullanımının satış noktalarında ücretli olması yönünde yasal düzenlemenin 2018'in başında hayata geçeceğini kaydederek, bu konudaki düzenlemenin ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulandığını vurguladı.

Türkiye'de hayata geçecek düzenleme için çalışma yapacaklarını, naylon poşetlerin doğaya ve insan sağlığına verdiği zararları vatandaşa anlatacaklarını aktaran Altunbilek, yerel marketler olarak müşterilerine her türlü kolaylığı sağlayacaklarını bildirdi.

"KARTON VEYA BEZ ALIŞVERİŞ TORBASI HEDİYE EDECEĞİZ"

Altunbilek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz. Geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz. Avrupa'da yasak olduğu için müşteriler alışverişe gelirken alacakları ürünleri koyacakları file veya kaplarla geliyor." diye konuştu.

Bunu ilk olarak metropollerde başlatacaklarını dile getiren Altunbilek, "Yıl başından itibaren naylon poşetlerin az kullanılması veya kullanılmaması için belki direkt paralı diyemeyiz ama mutlaka zararlarını anlatmalıyız, anlatacağız. Bu bilinci müşteriye aşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Altunbilek, 1 Ocak 2018'den itibaren alışverişlerde naylon kullanımının yasaklanacağını belirterek, halihazırda naylon poşetin maliyetinin müşteriye yansıtıldığını, yasağın başlamasıyla cüzi de olsa bu masrafın müşterinin üzerinden kalkacağını bildirdi.

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