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Nazlı Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

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Nazlı Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Star TV haber spikeri Nazlı Çelik, Ana Haber bülteninde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve Şırnak'ta şehit olan diğer askerleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopterin, kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğradığı bildirilmişti.

Yaşanan elim kazada 1 tümgeneral, 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı olmak üzere 13 asker şehit oldu.

Star TV haber spikeri Nazlı Çelik, Ana Haber bülteninde Şırnak'ta yaşanan helikopter kazasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. 

Tümgeneral Aydoğan Aydın ve Jandarmanın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut'la ilgili bilgileri aktaran Nazlı Çelik'in canlı yayında duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.

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