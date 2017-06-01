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Nazlı Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Nazlı Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Star TV haber spikeri Nazlı Çelik, Ana Haber bülteninde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve Şırnak'ta şehit olan diğer askerleri anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
01 Haziran 2017 Perşembe 21:32
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