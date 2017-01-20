Nazlıaka: "MHP'li seçmen tarafından..."

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, kendisini TBMM Genel Kurulunda kürsüye kelepçelemesiyle ilgili, "Bu eylem hakkını kullanarak MHP'li milletvekillerine seslenmek istedim. Bu yasaya 'hayır' diyerek tarih yazabileceklerini ifade ettim." dedi

Nazlıaka, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kendisini Genel Kurul kürsüsüne kelepçeleyerek topluma ve tüm dünyaya mesaj vermek istediğini söyledi.

"Aslında bu kelepçe Meclise vurulan kelepçeyi temsil ediyor." diyen Nazlıaka, kürsüden konuşma taleplerinin reddedildiğini belirtti. Nazlıaka, şunları kaydetti:





"Bu eylem hakkını kullanarak MHP'li milletvekillerine seslenmek istedim. Son dönemde MHP'li seçmen tarafından telefon, elektronik posta ve sosyal medya aracılığıyla mesajlar alıyorum. Kürsüden başta Sayın Bahçeli olmak üzere MHP milletvekillerine seslendim. Bu yasaya 'hayır' diyerek tarih yazabileceklerini ifade ettim.

Tamamen samimi bir eylemdi. Demokratik bir haktı ve sonun kadar da devam ettirme konusunda kararlıydım. Buna göre de kendimi hem zihinsel hem bedensel hazırladım. Uzun saatler sürebilir diyerek ona göre tedbirli davrandım. Maalesef AKP'nin kadın milletvekilleri tarafından saldırıya uğrayarak önce birisi kollarımı tuttu, arkasından da çekiştirildim. AKP'li İnceöz, getirdiği tornavidayla mikrofonları bir arada tutan bağlantı yerlerini söktü ve bileklerim serbest kaldı."

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey de kuliste yaptığı açıklamada, "Arbedede Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, HDP Milletvekili Burcu Hanımın saçını çekti beni de itti, vurmaya da kalktı. Daha sonra ben yere düştüm. Daha sonra başka saldırılar da oldu. Bu saldırı, anayasa teklifini geçirdikten sonra yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor." dedi.