Ne değişti?

Size saygı duyan bir milliyetçi kardeşiniz olarak samimiyetle soruyorum Sayın Bahçeli:

20 Ocak 2015: Başkanlık hırsı, başkanlık isteği parlamenter sisteme, yani mevcut nizama taban tabana zıttır.

9 Mayıs 2015: Başkanlık federasyon demektir. Bu da Türkiye'yi bölünmeye götürecektir.

5 Ocak 2016: Milliyetçi Hareket Partisi başkanlık sistemine tümden karşı olup, parlamenter sistemin revize edilmesinden yanadır.

24 Mayıs 2016: Ancak başkanlık sistemi gibi dibi görünmeyen kuyudan su içmeye ne irademiz, ne de isteğimiz vardır. Bunun aksine bizi zorlamaya, yönlendirmeye, baskı altına almaya hiç kimse tevessül etmemeli, ilkelerimizi ve sözlerimizi yutmamızı (!) hiç kimse beklememelidir!

26 Mayıs 2016: Başkanlık sisteminin veya fiilen uygulansa da partili cumhurbaşkanlığının ileride aşırı bedellere mal olacağı bilinmektedir.

Yukardaki cümleler size ait Sayın Bahçeli...

Size saygı duyan bir milliyetçi kardeşiniz olarak samimiyetle soruyorum:

Sayın Bahçeli, yardımcınız Oktay Öztürk'ün ifadesiyle "içinize sinmeyen" bir şeyin altına imza atmak; şayet bu milletin geleceğini karartacaksa, çok daha kötü günlere bizi götürecekse; bu toprağın üstünde yaşayanlar kadar, altında yatanlar da sizden hesap soracaktır. Hiçbir neden, hiçbir menfaat, milletin haklarından daha kutsal olamaz.

Ayşe Sucu Sözcü

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Çok kötü olacak, çok kötü!

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... Devlet Bahçeli, AKP yandaşı olunca muhalefet tek başına CHP'ye kaldı. İşin doğrusu, CHP de olmasa, iktidarın "Tek Adam" dayatmasına kimsenin sesi çıkmayacak, o zaman da ülkede umutlar tükenecek!

* * *

İlhan Kesici'yi tanırsınız... Türkiye'de ekonomiyi en iyi bilen sayılı kişilerden biridir. Soruyoruz: "İktidar, parlamenter sistemi değiştirmek, Cumhurbaşkanlığı adı altında Başkanlık Sistemi'ni getirmek istiyor. Peki, sistem değişirse, iyi gelir mi Türkiye'ye?"

Acı acı tebessüm ediyor: "Çok kötü gelir, çok kötü olur!" diyor ve anlatıyor:

(...)

"İktidar partisini uyarıyorum ve inanmalarını istiyorum! Çok ağır bir risk var Türkiye'nin üzerinde... Artık patinaj hali de bitti, aşağıya doğru kaymaya başlıyor!.. Son 14 yılın toplamında 2,4 trilyon dolar ithalat yapıp, 1,6 trilyon dolar ihracat yapmışız. 773 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Bizi ilgilendiren bu... Aldığımız borçlara ne ödemişiz? Faiz! Bu faizin tutarı, bu milletin cebinden çıkan 43,3 milyar dolar! Bu çok büyük bir bedeldir. Müthiş bir rakamdır. 100 tane Atatürk Barajı eder... Yemeden yok etmişiz! Bu, kötü yönetimin sonucudur!"

* * *

"... Hiç kimse sistem değişikliğinden iyi bir sonuç beklemesin. Şimdiden söylüyorum, kötü olacak, kötü!"

Rahmi Turan Sözcü

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27 altın adam aranıyor

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(...) Tarih görev verdi. Milletin vekili olun. 200 yıl önceden başlayan bir uyanış ile egemenliği sultandan, padişahtan alıp millete veren ilerleyişi geriye götürmeyin. Halkın egemenliğini hiçbir denetim getirmeden "neredeyse kayıtsız şartsız tek bir kişiye sunacak olan 18 maddelik Anayasa değişikliğini" referanduma götürebilmek için Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP'nin açığına yama olmayın.

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Devlet Bahçeli, "Bütün yetkileri, hiçbir denetim getirmeden tek bir kişiye sunacak Anayasa değişikliğini" referanduma götürebilmek için Tayyip Erdoğan'ın partisinin açığını örtebilmek amacıyla "MHP'yi AKP'ye yama yapmayı" kabul etti.

27 milletvekili. 27 altın adam! MHP'den çıkarsa, Meclis'te başlayacak olan madde görüşmeleri ve oylamalarında "Hayır" verirse; Türkiye demokrasisini 200 yıl geriye götürecek "330 evet oyu" bulunamayacak ve bu tek kişiye vidalı gerici niyet Meclis'ten dönmüş olacak.

AKP'nin sayısı yetmiyor. 317 milletvekili var. Meclis Başkanı da AKP'li olduğu için oy kullanamıyor. AKP'nin "evet verecek" milletvekili sayısı 316'ya iniyor. 316'dan 330'a ulaşan açığı "MHP'den 14 yama oy" desteği alarak kapatmayı planladılar. MHP'nin 40 milletvekili var. 27'si "Hayır" derse "Evet" diyen 13 kalıyor. 330'u bulamıyorlar. 329'da kalıyorlar...

27 altın adam aranıyor! Gerici niyete dur diyecek 27 altın adam.

Necati Doğru Sözcü

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MHP tarihe karışacak

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Anayasa oylamalarında MHP olumlu oy kullanır ve AKP'den fire olmazsa yeni dönem başlamış olacak. Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmak için çırpınan MHP'nin de tarihe karışması olacaktır. Başkanlık sisteminin uygulanmasıyla birlikte MHP gibi zaten sınırda olan bir partinin bundan sonra Meclis'e girmesi çok küçük bir olasılıktır.

Tabii MHP'nin parlamentoda temsil edilmemesi bu parti açısından çok da önemsenmeyebilir.

Başkent dedikodularına göre 2019'da yapılacak seçimlerden sonra Bahçeli'nin başkan yardımcısı beş MHP'li ismin de bakan olacakları konuşuluyor.

MHP siyasi olarak temsil edilme yerine devlette yer alma konusunda anlaşmış olabilir. Ama bunun da geçici olacağını söylemek yanlış olmaz. Gücü eline alan Erdoğan ilk fırsatta MHP'li isimlerden kurtulmanın yollarını bulacaktır.

Can Ataklı Korkusuz

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Medet ya Devlet

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"Milletin şaşmaz sağduyusu" diyenler! Hey! Alo! Size sesleniyorum.

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ANAR'ın yaptığı araştırmaya göre yüce milletimizin... Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren Anayasa değişikliğiyle ilgili durumu şöyle:

- Hiç bilgim yok diyenler: Yüzde 36

- Çok az bilgim var diyenler: Yüzde 28

- Biraz öğrendim diyenler: Yüzde 14

Topluyoruz: Yüzde 78.

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- Milletime güvenmeye dünden razıyım...

- Milletimin engin bir sağduyusu olduğuna sonsuz inancım var.

- Milletimin kararının hilafına tek bir kelime bile etmem...

Fakat milletimin konudan haberi yok yahu!

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Bu durumda...

Milletimin vereceği karara ben nasıl güveneceğim?

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Medet Devlet Bey medet!

Ahmet Hakan Hürriyet

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Seçime ortak listeyle gidecekler

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... Bu modeli iktidar partisinin neden istediği belli.. Anlaşılır gerekçeleri var..

Aşağı yukarı şöyle:

Cumhurbaşkanı, bizim doğal liderimiz.. Zaten onun sözünden çıkmıyoruz.. Bir dediğini iki etmiyoruz..

Cumhurbaşkanı, aracı kullanmadan ülkeyi doğrudan yönetsin diye bu modeli istiyoruz..

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Peki MHP'nin gerekçesi ne?

MHP açısından değişiklik mantıklı görünmüyor..

Çünkü bir başka partinin işine yarıyor..

Çünkü bir başka partinin liderini yetkiyle donatıyor..

(...) AKP ile MHP büyük koalisyon kurdu.. Sadece siyasi alanda değil, her alanda.. Devletin her kademesinde..

Şöyle izah edeyim..

Fethullahçıların boşluğunu ülkücüler dolduracak..

Yargıda, askerde, poliste, istihbaratta, eğitimde, sağlıkta, kısaca bürokraside..

Ama özellikle poliste..

FETÖ'cüler devletten temizleniyor.. Onların boşalttığı alanlara MHP'ye yakın ülkücü kadrolar yerleştirilecek..

AKP'nin elinde Milli Görüş'ten gelip o yerleri dolduracak kadro yok..

(...)

Dikkat ederseniz anayasa değişikliği devletin cumhurbaşkanı tarafından yeniden yapılandırmasına da imkan tanıyor..

Yeni devlet modelinin taşıyıcı kolonları AKP-MHP ittifakının kadroları olacak..

Bunun ilk adımı 2019 seçimleri..

Görürsünüz; AKP-MHP ortak listeyle sandığa gidecek...

Mehmet Tezkan Milliyet