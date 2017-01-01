Ne garip mahlûkuz

İNSANOĞLU ne garip mahlûk... Ömründen bir yıl daha gitmesini eğlenceyle, coşkuyla, içerek, yiyerek, şarkılarla ve göbek atarak karşılıyor...

Hayatını önemsemeyen başka mahlûk var mıdır acaba...

2017'ye girerken dünyanın hemen her yerinde insanlar -Geri kalmış Afrika, Güney Amerika ve Avustralya kabileleriyle eskimoları bilmiyorum- şıkıdım şıkıdım oynadı...

Umutlar yeşerdi, dilekler tutuldu...

İnsanoğlu, ömrünü alıp giden yılın ardından yeni bir yılı karşılarken savaşlardan uzak durulmasını, açlık çeken toplumlara yardım edilmesini, özgürlüğünün ve bağımsızlığının emperyal amaçlı saldırılara uğramamasını diledi...

Dünyada sayıları giderek azalan Esad ve onun gibi dikta heveslilerinin baskıcı yönetimlerine de son verilmesini istedi...

Her şeye rağmen yeni yıl, yeni umutlarla kucaklaşmış halde geldi. Hoş geldi, sefa geldi; inşâllah dünyaya da hayırlar getirdi...

POTPURİYLE KARŞILAMA

YENİ yılı bu defa potpuriyle karşılayım dedim, yani her telden çalarak ve değişik tınılarla...

Mersin, denize kıyısı olan bir kentimiz. Özellikleri herkesçe malûm. Sel felaketine uğradı. Oturduğu yerden "Bu kentimizin belediyesi yok mu" diyenlere cevap vereyim; belediyesi de var, başkanı da... Ama yapabilecekleri fazla bir şey yok. Çünkü belediye başkanı MHP'li. Ayrıca 13 ilçeden 9'u da MHP'li. O nedenle hükûmetin yardım anlayışının dışında. Dolayısıyla altyapı sorunları da giderilebilmiş değil... Olay bu!

* * *

İMAM Hatip'e karşı çıkan yok. Bütün okulların imam hatip anlayışıyla devşirilmesine karşı çıkanlar var. Bu yönde atılan her adım yarın yeni bir cemaatçiliğin doğmasına yol açar. Anlaşılan okulların imam hatipleştirilmesi, atılan onca adımdan biri. İblise özgü bu hain modeli demek ki iktidar da benimsemiş durumda. Çok şükür Danıştay, bekleneni yaptı ve yürütmeyi durdurdu...

* * *

SIRA, sarayı koruyan polislerin kıyafetlerine geldi. Her sarayı değil, Beştepe'deki sarayı koruyan polislerden bahsediyorum; üniformaları değiştirildi. Bundan böyle Tayyip Bey'in çok sevdiği turkuaz rengi pardösü giyecekler. Ceketleri de o renk olacak, pantalonları lacivert. Kafalarında altın renginde kask bulunacak, bellerini ise altın renginde kuşak saracak. Görüntü bu; protokol halısıyla polisler aynı renkte, yani turkuaz... Monist ve asorti bir tablo değil mi!

CEVABI BAŞBAKANA BIRAKTIM

İŞÇİ emeklilerinin iktidar tarafından bir süredir promosyon lafıyla uyutulduğunu, kandırıldığını, bu paraların verilmeyeceğini söylemiştim. Başbakan Yıldırım'ın açıklaması üzerine şiştim...

Oranlar açıklandı, ödeme tarihi meçhul, şekli de karmakarışık, özel bankalardan maaş alanlara promosyon filan yok...

Kandırmaca, aldatmaca ve yutturmaca devam ediyor...

Promosyon bedeli üç yılın karşılığıymış. Oysa bankalar yıllardan beri emekli parasının üzerinden para kazanıyor, dolayısıyla öyle üç ay karşılığı diyerek biçare emekli uyutulamaz. Buna kul hakkı yemek denir!

20 yıl önce emekli olan bir gazeteci arkadaşım hatırlattı, "Demek ki benim azıcık maaşımla banka 17 yıl kâr sağladı ama hakkım olan promosyonu vermeyerek paraya el koymuş oldu, öyle mi" diye sordu.

Söyleyecek lâf bulamadım, cevabı Başbakana bıraktım!

ANLAMLI SÖZLER

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BEKLEMESİNİ bilenin her şey ayağına gelir. (H. De BALZAC)