Ne istiyorlar

AB'nin de, ABD'nin de neden üzerimize geldiklerini hiç düşündük mü...

"Müslüman olduğumuz için bizi istemiyorlar" diyenlere...

Neden o değil, açın gözünüzü ve gerçek nedenleri görün; hukuku tanımayan bir müttefik istemiyorlar, bu bir...

İki, evrensel anlamda demokrasiye sahip müttefik istiyorlar ...

Üç, aradıkları dost ülkede herkesin özgürlükleri kullanmasını, toplum hayatına adaletin yerleşmiş olmasını istiyorlar...

Kısacası hak ve hukuku her şeyin üstünde tutan bir dost ve müttefik istiyorlar...

* * *

Bizi aralarında görmeyi neden istemediklerini hâlâ anlamadıysak yazık...

Devam ediyorum; Türkiye'yi istedikleri dost ülke haline getirmedi diye AKP iktidarını tepeden tırnağa istemiyorlar..

Kabadayılık istemiyorlar, söylemlerimizi ve tavırlarımızı ilkel, siyasal sistemimizi de parlamenter demokrasiye ters buluyorlar...

Saniyen korkuları var; dinciliğe prim vermemizden ürküyorlar...

Kendimize çeki düzen vereceğimize onlara "Kendinize çeki düzen verin" dememize ifrit oluyorlar...

* * *

Demek ki neymiş, müttefiklerimiz demokrasiye bağlı çağdaş ve demokrat dost istiyormuş...

Peki, neden olmuyoruz...

Şundan bundan

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Cumhuriyet düşmanlığını sürdürüyorlar, kafalarında hâlâ padişahlık, sevdalarında Osmanlılık var...

Müfredattan Atatürk'ü çıkarmaları, millî konuları ezip geçmeleri, çağdaşlığı külliyen ret anlamına gelen cihad gibi dinsel motifleri öne çıkarmaları niyetlerinin ne olduğunu göstermiyor mu!

* * *

ODATV'de okudum. Atatürk, cumhuriyet ve kazanımları aleyhinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek'in neler yaptığını ve yapmak istediğini yazmışlar. Başkan tipik bir AKP militanı. Farkında değil, partisine ve kendisine zarar verici işler yapıyor. Muhteremi uyaracak bir AKP'li aklıselim sahibi çıkmayacak mı!

* * *

Ülkücülerin Erciyes Şenliği OHAL kapsamında yasaklanmış. Uygulamanın sınırları demek ki genişletiliyor. Millî duygu ve düşünceyi şahlandıracak bir etkinliği yasaklamak hangi akla hizmettir. İzin vermeyen anlayışın demokrasiden, hak ve hukuktan, özgürlükten yana olmadığı ortaya çıkıyor. Millî duygu ve düşüncelerin şahlanıp yayılmasından korkulur mu yahu!

* * *

Düşündüm taşındım, müftülere ve imamlara nikâh kılma imkânı tanımanın ne faydası olduğunu çıkaramadım. Sahi ne faydası var... Resmî nikâhtan sonra dinî nikâh kıymak geleneği zaten var, bu yeni karar neyin nesi? Amaçları belli; cumhuriyetin kazanımlarını ve çağdaşlığı, kenarından kıyısından girerek boğmaya niyetliler. Bunlara acıyorum...

Katmerli hain sürüsü

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Darbeciler yargılanıyor. Sivil darbeciler duruşmaya askerlerin arasında getirildi.... Önde Kemal Batmaz, kısa boylu, çelimsiz biri, iblisin imamlarından... Darbe günü darbecilerin karargâhında olduğu kameralarla tespit edilmiş...

Diğer üç sivil, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek, Harun Biniş...

Darbeci askerlerin hepsi bunlardan talimat almış...

Generallik rütbesine gelmiş askerlerin iblisin bu adamlarından talimat almaları ve o talimatlara uygun hareket etmeleri insanı şaşırtıyor... Darbeci askerler efsunlanmış mıydı acaba...

Fotoğraflarına baktım, imam dedikleri bu sivillerden değil asker, çocuk bile akıl almaz, laflarına uymaz...

Hepsi tıfıl, iblisin ayak takımından, katmerli hain sürüsü!

* * *

Müstahaklarını bulacaklar!

ANLAMLI SÖZLER

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Bir hayale esir olan insanlar delilerin en büyükleridir. (Reşat Nuri GÜNTEKİN)