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"Ne yaptınız, beni de yaktınız!"

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"Ne yaptınız, beni de yaktınız!"
FETÖ darbe girişimine ilişkin tutuklu eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti ile diğer 76 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın görüşülecek. Sanıkların  üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve on beşer yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin tutuklu eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti,  bazı generaller, subay ve astsubaylar ile erlerin de aralarında bulunduğu 76  sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığındaki  darbe girişimine ilişkin haklarında kamu davası açılan, aralarında tutuklu eski  2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni  Angun, eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, eski 2. Ordu Harekat  Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, eski 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı  Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, meslekten ihraç edilen 2. Ordu'da görevli  Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanık, dava  için özel hazırlanan, bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca spor  Salonu'nda yargılanacak.

Adliyedeki duruşma salonlarının fiziki yetersizliği nedeniyle  hazırlanan spor salonunda 224 tribün koltuğu, 80 masa ve 200 sandalye bulunuyor.

İDDİANAMEDEN

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet  Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165  sayfalık iddianamede eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti, bir numaralı şüpheli  olarak yer alıyor.

Eski 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın cezaevi girişinde  Huduti'ye, "Olmadı işte komutanım, başaramadık." dediği belirtilen iddianamede,  şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Adem Huduti'nin tutuklandıktan sonra diğer şüpheliler Avni  Angun ve Emin Ayık ile Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Düzce T Tipi  Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevki sırasında, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  girişinde, mahkum kabul bölümünde ilk kez karşılaştıkları, şüphelilerin kişisel  malzemelerinin bulunduğu yere gittikleri sırada Adem Huduti'nin daha önceden  görüşmediği ve araçtan indirildiği yerde gördüğü şüpheliler Avni Angun ve Emin  Ayık'a, 'Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız.' şeklinde beyanda bulunduğu, 7.  Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın da 'Olmadı işte komutanım,  başaramadık.' şeklinde karşılık verdiği, Avni Angun'un da 'Biz ve sizi' şeklinde  söylemde bulunduğu, şüphelilerin sevkine refakat eden Jandarma görevlileri İ.M,  S.K. ve R.P'nin beyanları ile 23 Temmuz 2016 tarihli tutanaktan anlaşılmıştır."

İddianamede, ayrıca dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni  Angun'un, 16 Temmuz sabahı Şemdinli Tekeli bölgesindeki karakola saldırı olduğu  yalanıyla 6 kişilik insanlı keşif uçağı hazırlanması talimatı verdiği ifade  edildi.

Şüpheli eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Huduti'nin "Yurtta Sulh  Konseyi" tarafından yayınlanan "Harekat Yıldırım" öncelik dereceli gizli mesaj  formunda "2. Ordu Komutanlığı görevine devam" şeklinde tekrar görevlendirildiği  aktarılan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Şüpheli Adem Huduti'nin Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayınlanan  mesaj formunda 'Görevine devam' şeklinde görevlendirdiği, şüphelinin darbe  teşebbüsüne fiilen katılan personelin kimler olduğunun aydınlığa kavuştuğu ve bu  kalkışmanın yasa dışı olduğunu bildiği ve öğrendiği halde söz konusu personelin  etkisiz hale getirilmesi için imkan ve şartlar birkaç defa oluşmasına rağmen, bu  hususta zamanında ve etkin karar vermemesi neticesinde darbe teşebbüsünde  bulunanların ele geçirilme sürecinin uzamasına neden olduğu hatta daha öncesinde  güvenlik kuvvetlerince İnönü Kışlası'ndaki darbecilerin yakalanması ve etkisiz  hale getirilmesi için operasyon yapılmasını sürekli engellediği, darbe  girişiminin hemen akabinde 1. ve 3. Ordu komutanları ile bir kısım kolordu  komutanlarının bu darbe girişimine karşı milletin ve devletin yanında oldukları  yönündeki basın açıklamalarının televizyonda yayınlanması, Başbakan ve  Cumhurbaşkanı'nın, bu girişimin bir darbe olduğunu basın yoluyla canlı yayında  milletle paylaşmasına rağmen, gecenin ilerleyen saatlerine kadar şüphelinin  herhangi bir açıklamada bulunmadığı anlaşılmıştır."

İddianamede, şüphelilerin, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye  Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen  yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye  teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini  ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya  tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye  Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen  engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve  "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırılmaları  isteniyor.

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