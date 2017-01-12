Necati Doğru'dan 'evet' oyu veren MHP'li vekillere sert tepki

Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru, MHP'li vekillere sert eleştirilde bulundu. Doğru, 'evet' oyu veren vekillere "Milletvekili olun, iktidara yama olmayın" diye seslendi.

Sözcü Gazetesi yazarı Necati Doğru, bugünkü köşe yazısına Anayasa değişikliği maddeleriyle ilgiili yapılan oylamayı taşıdı. MHP'de 'evet' oyu kullanan vekillere çok sert eleştiride bulunan Doğru, "Milletvekili olun, iktidara yama olmayın" ifadelerini kullandı.

İşte Necati Doğru'nun yazısı:

Milletin vekili mi! Tayyip'in vekili mi!

Milletin vekili olun diye seçildiniz. Millet size; iktidarı denetleyin, onu yanlış yapmaktan, ülkeyi felaketlere götürecek adımları atmaktan caydırın görevi verdi. Şimdi iktidar, muhalefetteki MHP'nin milletvekillerini aldı, kendine benzetti. MHP'yi yama yaptı. Açığını kapatacak oyları ona attırıyor. Milletin vekili mi? Tayyip'in vekili mi? Hangisi olacaksınız?

MHP'den de “hayır” diyecek 27 altın adam çıkarsa iktidar 330'u bulamayacak ve bu “tek kişiye özel anayasa metni” Meclis'ten geçemeyecek. Milletin vekili olun. İktidara yama olmayın. İktidara yama olursanız ilk seçimde millet sizi sandığa gömer. 27 altın adam aranıyor.