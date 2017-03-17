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Neçirvan Barzani'den PKK'ya teşekkür

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Neçirvan Barzani'den PKK'ya teşekkür
Peşmerge yönetiminin Başbakanı Neçirvan Barzani "PKK’nın Kürtlere ihtiyaç duyduğu dönemde yardımı için teşekkür ediyor ve onların da peşmergenin yaptığı gibi şimdi geri dönmeleri gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Peşmerge yönetimi Bakanlar Kurulu, Sincar'daki durumu ve bölgedeki PKK’nın varlığını değerlendirdi. Kurul, yardımlarından dolayı PKK’ya teşekkür ederken, “Şimdi ise kendi bölgelerine geri dönmeliler çünkü orada kalmaları sıkıntıya neden oluyor” açıklamasında bulundu.

Peşmerge yönetimine yakınlığıyla bilinen Rudaw’a göre, Başbakan Neçirvan Barzani’nin başkanlığında dün biraraya gelen Bakanlar Kurulu'nun toplantısının büyük bir bölümünde Sincar'ın son durumu ve PKK’nin oradaki varlığına ilişkin konulara ağırlık verildi.

“TEŞEKKÜR EDİYOR, ŞİMDİ GERİ DÖNMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ”

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda Başbakan Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin geçtiğimiz günlerde Erbil’e yaptığı ziyarete değinirken “Abadi, peşmergenin Irak Ordusu’na desteğini değerli bulup övdü ayrıca PKK’nin Şengal’den çıkması gerektiğini aksi halde bölgede karışıklık yaratacağını dile getirdi” dediği bildirildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Nasıl Ayn El Arab'da peşmerge güçlerine ihtiyaç duyulduğunda peşmerge oraya gidip daha sonra görevi bittiğinde geri döndüyse, PKK’nın Kürtlerin ihtiyaç duyduğu dönemde yardımı için teşekkür ediyor onların da peşmergenin yaptığı gibi şimdi geri dönmeleri gerektiğini söylüyoruz.”

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