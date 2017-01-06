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‘Neden gittin baba’

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‘Neden gittin baba’
İzmir'deki terör saldırısında hayatını feda ederek büyük bir katliamı önleyen kahraman polis Fethi Sekin gözyaşları ile uğurlandı. İlk olarak naaşı evinin önüne getirilen şehit polisin gözyaşlarına boğulan çocukları "Baba neden gittin" diye haykırdı.

İzmir Adliyesi’ndeki bombalı terör saldırısında hayatını feda etme pahasına teröristlere müdahale ederek büyük bir katliamı önleyen şehit polis Fethi Sekin’in evine ateş düştü. Başta adliyede bulunanlar olmak üzere bütün vatanın minnettar olduğu şehit Fethi Sekin törenlerle ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

ŞEHİDİN NAAŞI ÖNCE EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLDİ

Sekin’in naaşı hastaneden alınarak polis eskortu eşliğinde Bornova’nın Osmangazi Mahallesi 574/4 Sokak’taki evinin önüne getirildi. Şehit polisin ailesi, yakınları ve yüzlerce mahalleli Fethi Sekin’i, evinin bulunduğu Türk bayraklarıyla donatılan sitenin bahçesinde alkışlarla karşıladı.

“NEDEN GİTTİN BABA”

Şehit polisin eşi Rabia Sekin, kızkardeşleri ve 16 yaşındaki kızı Dila, 11 yaşındaki oğlu Tolunay, 10 yaşındaki kızı Nisanur’un gözyaşları ve feryatları yürekleri dağladı. Büyük acı yaşayan çocukları sakinleştirmek mümkün olmadı. Dila Sekin, “Neden gittin baba? Bizi bırakıp neden gittin” diye haykırdı. Şehidin çocukları ve ailesi Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

 

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