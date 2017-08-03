Bugünkü YENİÇAĞ »

Negredo Beşiktaş'a imzayı attı

»
Negredo Beşiktaş'a imzayı attı
Beşiktaş, golcü arayışında mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı yöneticiler, İspanya'ya giderek Valencia'nın golcü oyuncusu Negredo ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş, golcü arayışında mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı yöneticiler, İspanya'ya giderek Valencia'nın golcü oyuncusu Negredo ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaşlı yönetici Umut Güner, İspanya'ya giderek Valencia ile pürüzleri giderdikten sonra yıldız golcüye siyah-beyazlı formayı giydirerek imzayı attırdı. 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Negredo'nun yıllık 4.5 milyon Euro alacağı belirtilirken, Valencia Kulübü'ne de 2.5 milyon Euro bonservis ödeneceği öğrenildi.

Negredo'nun yarın saat akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Negredo Beşiktaş'a imzayı attıNegredo Beşiktaş'a imzayı attıBaşakşehir bir üst tura yükseldi!Başakşehir bir üst tura yükseldi!Taraftarlardan Dursun Özbek'e tepki: Çok milliyetçi bir adam!Taraftarlardan Dursun Özbek'e tepki: Çok milliyetçi bir adam!Jeremain Lens perşembe günü İstanbul'a geliyorJeremain Lens perşembe günü İstanbul'a geliyorMilli Takımın yeni teknik direktörü Lucescu olduMilli Takımın yeni teknik direktörü Lucescu olduTrabzonspor Burak'ı resmen duyurduTrabzonspor Burak'ı resmen duyurduDemirören ve TFF yetkilileri Lucescu için Romanya'ya uçtuDemirören ve TFF yetkilileri Lucescu için Romanya'ya uçtuNeymar PSG ile anlaştıNeymar PSG ile anlaştıNegredo İstanbul'a geliyorNegredo İstanbul'a geliyorLucescu Galatasaray'dan süre istediLucescu Galatasaray'dan süre istedi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti